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«Fue mediocre»: Así calificó Santiago Oría a la marcha por el financiamiento universitario

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El director de realización audiovisual de presidencia cargó contra los manifestantes que reclamen presupuesto para las universidades

Luego de la cuarta marcha federal para reclamar por el financiamiento universitario que no aplica el Gobierno nacional, Santiago Oría, el director de realización audiovisual de presidencia, cuestionó fuertemente el reclamo de las universidades y afirmó que no lograrán nada.

En su cuenta de X, el trabajador audiovisual sentenció que fue una manifestación mediocre. “Si kukas, lo repito, fue mediocre la marcha. Ni poca gente, ni mucha gente. Llena de sindicalistas y gente que nada que ver. Promedio, regular, normal, del montón, tirando para abajo. Ya parte del folklore”, tuiteó.

Por otra parte, Oría agregó que “no cambia absolutamente nada, les da un día de alivio psicológico a ustedes. Como mucho. El gobierno sigue con absoluta normalidad. No lograron nada. Quizá autoengañarse”.

El Gobierno nacional también minimizó la marcha

El vocero designado por el gobierno para hablar sobre el conflicto con las universidades es Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias, le bajó el tono a la marcha federal realizada este martes y que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires.

“La restricción presupuestaria sigue”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, al tiempo que señaló que la situación fiscal del país impide avanzar con nuevos aumentos presupuestarios para las casas de altos estudios. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, agregó Álvarez.

Sobre la ley en sí, el funcionario nacional, que se ha enfrentado a fuertes críticas en las últimas semanas, entiende que tiene problemas de origen porque “viola el primer principio que es el presupuestario”.

El nuevo pedido de la UBA a la Corte Suprema

Este miércoles se conoció que la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través del Consejo Superior, le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se expida a la mayor brevedad posible para garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795, para lograr la “protección efectiva del sistema universitario público argentino”.

Además, desde la universidad más importante del país se expresó “el más profundo agradecimiento y reconocimiento a toda la sociedad argentina que acompañó la 4° Marcha Federal Universitaria”, que tuvo lugar este miércoles tanto en Buenos Aires como en varias provincias del país.

Por el momento, el máximo organismo de justicia del país no se ha expresado por la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

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