Entrenadores coinciden: cuántos minutos hay que caminar por día para ver resultados

Caminar es una de las actividades físicas más simples y accesibles, pero también una de las más recomendadas por entrenadores y médicos. A diferencia de otros ejercicios más exigentes, no requiere equipamiento especial y puede realizarse en cualquier momento del día.

En los últimos años, distintos entrenadores comenzaron a coincidir en una recomendación puntual: caminar al menos 30 minutos por día puede generar resultados visibles y mejorar notablemente el bienestar general.

David Sautter, entrenador personal y especialista en fitness, explicó que media hora diaria “puede marcar una diferencia significativa” en la salud cardiovascular, el gasto calórico y la energía cotidiana.

Por su parte, el entrenador James Barr destacó que caminar de forma diaria también mejora la resistencia física y reduce el riesgo de lesiones en comparación con actividades de alto impacto.

Caminar a diario tiene múltiples beneficios, además de reducir el porcentaje de grasa. (Foto: Adobe Stock)

¿Qué beneficios tiene caminar 30 minutos por día?

Ayuda a mejorar la salud cardiovascular

Favorece el gasto calórico

Reduce el estrés y la ansiedad

y la Mejora la circulación

Ayuda a fortalecer piernas y glúteos

y Puede mejorar la calidad del sueño

Los especialistas remarcan que la constancia es mucho más importante que la intensidad. Por eso, sostienen que caminar todos los días suele ser más efectivo a largo plazo que realizar entrenamientos extremos de forma esporádica.

Los primeros cambios suelen aparecer después de algunas semanas de constancia, aunque muchas personas comienzan a sentir más energía, mejor descanso y mayor resistencia física antes incluso de notar cambios estéticos.

Otros hábitos saludables que ayudan a potenciar los resultados

Mantener una alimentación equilibrada

Dormir entre 7 y 8 horas por noche

por noche Tomar suficiente agua durante el día

durante el día Ser constante con la actividad física

Complementar las caminatas con ejercicios de fuerza o movilidad

La clave está en sostener pequeños hábitos saludables en el tiempo y no solamente en cumplir todos los objetivos a la perfección en los primeros días.