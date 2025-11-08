Wanda Nara hizo un canje de verduras y un detalle llamó la atención de sus seguidores

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes. Esta vez no fue por un look de lujo ni por su vida familiar, sino por un canje que dejó a todos con la boca abierta. La empresaria compartió un video en el que se la ve recibiendo decenas de cajas repletas de frutas y verduras frescas.

Berenjenas, morrones, tomates, calabazas, paltas, chiles y hasta bananas formaban parte del envío, que parecía una entrega para un restaurante. “¿Para cuánto tiempo le durará todo eso?”, se preguntaron algunos de sus seguidores al ver la cantidad.

En el clip que subió a sus historias, Wanda explicó de qué se trataba el canje y presentó a la empresa que la eligió como imagen. “Les puedo contar finalmente de esta empresa salteña que es la mayor productora de hortalizas y bananas del país. Pronto se vienen muchas novedades con ellos que estoy muy contenta de contarles”, comentó con una sonrisa.

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes (Foto: Instagram / wanda_nara)

Fiel a su estilo, Wanda aprovechó el momento para posar entre las cajas, mostrar algunos productos y agradecer. El detalle no pasó desapercibido: la magnitud del canje hizo que muchos usuarios bromearan con que “le alcanzaba para abastecer un supermercado”.

Mientras tanto, la conductora sigue adelante con sus proyectos laborales y sus colaboraciones con distintas marcas.

Maxi López ventiló el peor defecto de Wanda Nara y la dejó expuesta con Martín Migueles, su nueva pareja

Maxi López se convirtió en un amigo para Wanda Nara, con quien se casó, tuvo tres hijos y se divorció hace más de una década. Luego de un gran conflicto económico por la cuota alimentaria con el futbolista, llegaron a un acuerdo y ahora parecen inseparables, especialmente desde que él se instaló en la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe).

En una reciente entrevista con Grego Rosselló, el exfutbolista confirmó que tiene un gran vínculo con la mamá de sus varones, pero la expuso al revelar cuál es su mayor defecto. Lo hizo a través de una frase que se le escapó cuando hablaba de Martín Migueles, el nuevo novio de la conductora.

Wanda Nara mostró una foto de su intimidad con Maxi López y Martín Migueles. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“Él es copado. Es grandote. Me invitó a un asado el otro día, lo conozco poco, pero veo cómo se porta con mis pibes y las nenas. Es un pibe de barrio… y bueno, ¡para fumarse a Wanda! Tiene medio cielo para él, porque ella es una intensidad”, expresó entre risas.