Boca quedó eliminado ante Huracán este sábado en la Bombonera en los octavos de final del Torneo Apertura. Como de costumbre, los hinchas llenaron las redes sociales de memes y reacciones al partido.

El duelo se vivió con gran intensidad tanto en la cancha como en las redes sociales. Durante el primer tiempo, los temas más comentados fueron la gran actuación del arquero Hernán Galíndez, el error de Milton Delgado y Leandro Brey que derivó en el gol del Globo, y la lesión de Adam Bareiro.

El segundo tiempo tuvo el empate agónico de Milton Giménez con un gol que tuvo que ser validado a través del VAR. Y el alargue fue realmente caliente, con goles y expulsiones.

Finalmente, Huracán se quedó con el triunfo por 3-2 y los hinchas de Boca reflejaron su enojo en las redes sociales. El futuro de Claudio Úbeda como entrenador se convirtió en una de las tendencias.

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)

Los mejores memes y reacciones del partido entre Boca y Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Foto: X)