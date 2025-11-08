Connect with us

Qué dijo Milett Figueroa sobre la interna familiar de Marcelo Tinelli con sus hijas

La modelo peruana finalmente se refirió a la polémica que protagonizó su pareja en los últimos días.

Milett Figueroa habló sobre el vínculo entre Marcelo Tinelli y sus hijas. Luego de varios guiños en las redes expresando su apoyo, la modelo peruana, rompió el silencio en Intrusos (América) y aseguró que la familia intenta recomponer la relación.

“Felizmente todo se está solucionando. Están conversando con la familia”, expresó con tranquilidad.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando Juana Tinelli denunció haber recibido amenazas telefónicas. A raíz de eso, la joven recibió un botón antipánico como medida de protección. Aunque Tinelli le mostró su apoyo, ella dejó entrever cierta distancia con él e incluso deslizó que los conflictos familiares podrían estar relacionados con las deudas de su padre.

Por su parte, Candelaria, hija del primer matrimonio del conductor con Soledad Aquino, también marcó distancia. En redes sociales, dio a entender que no volvió a tener contacto con su hermana desde que se desató el conflicto.

Durante su cumpleaños, Marcelo Tinelli posó junto a su hijo Lolo y Milett Figueroa. (Foto: Movilpress)

Mientras Marcelo y Soledad Aquino se mostraron unidos públicamente, Milett optó por la prudencia. “Es algo que prefiero no opinar mucho. No siento que sea un tema que deba tocar. Pero, como compañera y por el cariño que le tengo, es un tema muy sensible”, explicó.

Aun así, dejó en claro que el clima comenzó a mejorar: “Hay mucho amor. Todo se está arreglando y definitivamente están conversando. Es lo que pasa en todas las familias”.

Milett Figueroa le expresó su apoyo a Tinelli, luego de que él contara que toda su familia está amenazada (Foto: Captura X /cuervotinelli)

La actriz reconoció además que la exposición mediática afectó a todos los involucrados: “Él está resolviendo temas laborales y familiares, como cualquiera. La diferencia es que, al ser públicos, todo se sabe”.

