Oriana Sabatini fue vista en Ezeiza y lució su pancita de embarazada: a dónde viaja

A horas de haber festejado el baby shower de su hija en camino, Oriana Sabatini dejó la Argentina. La artista fue vista en Ezeiza junto a su hermana Tiziana y posó para los fotógrafos que la esperaban en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

La artista llegó al lugar e hizo el check-in. ¿El destino elegido? Nueva York.

En las imágenes, a la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop se la puede ver con un look cómodo y elegante, ideal para viajar. Llevó una remera negra ajustada con un detalle de moño en el cuello, combinada con un pantalón negro tipo jogger, de tela liviana y con cordón en la cintura.

En los pies lució zapatillas color beige claro. Completó su outfit con una valija de mano con diseño geométrico en tonos oscuros y una cartera negra grande. Por último, llevó el cabello suelto y lacio.

Oriana Sabatini posó con su pancita de embarazada (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini y su hermana Tiziana en el aeropuerto de Ezeiza (Foto: Movilpress)

Por su parte, Tiziana optó por un look casual y cómodo, perfecto para el avión. Vistió un pantalón de jean celeste recto, de corte clásico, combinado con una remera gris ajustada de manga larga.

Encima, llevó un chaleco o campera ligera negra, abierta al frente. En los pies usó zapatillas blancas, completando un estilo relajado pero prolijo.

Oriana Sabatini y su hermana viajaron a Nueva York (Foto: Movilpress)

Oriana Sabatini contó que perdió un embarazo anterior: “No llegó a término”

Oriana Sabatini atraviesa un gran momento personal: espera una nena fruto de su relación con Paulo Dybala. Este martes, invitada a Sería increíble (Olga) habló de cómo transita esta etapa y contó que en el pasado perdió un embarazo.

La artista reparó en una de sus últimas fotos donde todos comentaron lo radiante que está. “Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base… No estoy así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo”, comentó sin filtros.

Oriana Sabatini contó que perdió un embarazo: “No llegó a término” (Foto: Captura /Youtube Olga)

Sin embargo, aclaró: “Obvio que una está contenta porque decís ‘qué ganas de conocer a esta personita’. Pero es complicado amigarte con la situación de me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz, y porque todo el mundo cuando te sentís mal te dice ‘pero estás creando a tu bebé’”.

Fue entonces que Damián Betular le consultó: “Ya habías venido embarazada antes de la confirmación”. “Es reloco. A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término”, reveló. Y bromeó: “Siento que Olga me hace fértil”.