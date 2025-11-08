La China Suárez presumió el regalo millonario que le hizo Mauro Icardi para festejar su aniversario

La China Suárez y Mauro Icardi están cerca de cumplir un año en pareja y el futbolista quiso anticipar la fecha con un exclusivo regalo para su novia.

A través de sus historias de Instagram, la actriz le agradeció a su pareja por el obsequio y compartió un video del bolso de lujo que recibió. “Casi un año ya. Te amo Mauro Icardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, escribió acompañando la grabación.

Luego de abrir la icónica caja naranja, la China sacó la cartera de una bolsa para el polvo. El bolso en cuestión es un Birkin 25 en Togo Negro con Herrajes de Oro de la marca Hermès. El accesorio se completa con una campana y un candado acompañado de dos llaves.

La China Suárez mostró el regalo que le hizo Mauro Icardi (Foto: Instagram / sangrejaponesa)

Mauro Icardi vuelve a la Argentina con la China Suárez y aseguran que Wanda Nara está furiosa

Mauro Icardi volverá a pisar suelo argentino la semana que viene y su regreso no pasa desapercibido. El delantero del Galatasaray viajará acompañado por la China Suárez, mientras crece la tensión con Wanda Nara, quien atraviesa un enfrentamiento con su exmarido por temas judiciales y económicos.

Según reveló Yanina Latorre en SQP (América), el reencuentro entre Icardi y sus hijas será bajo condiciones muy estrictas. “Wanda aceptó entregarle a las nenas, pero bajo reglas claras: él las va a buscar directamente al colegio”, explicó la panelista.

China Suárez y Mauro Icardi en un uevlo privado. (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Aun así, Latorre aseguró que la empresaria está fuera de sí: “Está endemoniada. Dice que Mauro le debe once meses de cuota alimentaria y no aparece en el registro de padres deudores”.