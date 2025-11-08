Connect with us

Evangelina Anderson pidió un llamativo deseo y en redes lo tomaron como una indirecta letal para Demichelis

La modelo compartió uno de sus anhelos y muchos seguidores señalaron que se trataba de un palazo para su exmarido.

Evangelina Anderson llamó la atención de sus seguidores después de compartir el llamativo deseo que pidió en sus redes sociales. Durante una actividad en la que tenían que escribir su mayor anhelo en un papelito para que se cumpla, la modelo puso “Quiero encontrar al amor de mi vida”.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en asociar esa frase con su reciente separación de Martín Demichelis. El comentario llamó la atención porque Evangelina y el exfutbolista estuvieron juntos por más de quince años y tienen tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma.

Aunque la relación terminó hace algunos meses, la declaración de la modelo fue suficiente para que las especulaciones volvieran a circular. “¿Y Demichelis?”, “¿No lo había encontrado ya?”, “Se cansó de esperar”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en las redes tras su publicación.

El deseo que pidió Evangelina Anderson (Foto: Instagram / evangelinaanderson)
El deseo que pidió Evangelina Anderson (Foto: Instagram / evangelinaanderson)

Lejos de aclarar el sentido de su deseo, Anderson se mantuvo en silencio y siguió compartiendo imágenes de su día a día, entre las grabaciones de MasterChef Celibrity, rutinas de entrenamiento y momentos con sus hijos.

Apareció la foto del último encuentro entre Evangelina Anderson y Demichelis antes de anunciar el divorcio

En agosto de este año, Evangelina Anderson no logró esquivar a la prensa y este jueves tuvo que confirmar lo que todos se imaginaban: su separación de Martín Demichelis. Lo hizo en diálogo con Puro Show (eltrece), donde admitió que esto no fue reciente.

18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, es un momento complicado”, pronunció con angustia.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: el último encuentro público antes del divorcio. (Foto: instagram/evangelinaanderson)
Evangelina Anderson y Martín Demichelis: el último encuentro público antes del divorcio. (Foto: instagram/evangelinaanderson)

Días antes, la expareja había compartido unas vacaciones en Europa. Primero se instalaron en su casa de Marbella, pero luego recorrieron otros puntos turísticos y el exjugador fue partícipe en forma armoniosa. Así quedó demostrado en un video que grabó la exbailarina de Pasión de Sábado, donde se lo ve a Micho de fondo hablando con su exsuegro mientras bajan por una escalera mecánica.

