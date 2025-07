El duro momento de Marcela Baños, separada de su pareja después de 20 años juntos: “Estábamos estancados”

Después de dos décadas de relación, Marcela Baños confirmó que está separada de Pablo Visiconde, el hombre con quien compartió más de dos décadas de su vida. La revelación se produjo durante una entrevista en el ciclo El Ejército de la Mañana, emitido a través de Bondi Live, donde la histórica conductora de Pasión de Sábado (América TV) detalló por primera vez los motivos de la ruptura y el proceso personal que atraviesa desde hace cinco meses, momento en que decidieron tomar distancia.

La noticia sorprendió, especialmente porque ambos conformaban una de las parejas más longevas y reservadas del medio. En varias entrevistas, la animadora había hablado del vínculo con su pareja —a quien conoció en el boliche Sunset— destacando el amor, la compañía y el respeto mutuo.

Durante su participación en El Ejército de la Mañana, fue reflexiva y honesta a la hora de hablar sobre su ruptura. “Fue consensuado”, explicó. “Veníamos en una crisis, entrábamos en un loop del que no podíamos salir adelante. Nos pareció más sano tomar distancia porque nos queremos y somos buenas personas”, dijo, dejando en claro que no hubo un desencadenante puntual, sino un proceso acumulativo. “El amor está. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, agregó.

La histórica conductora de Pasión de Sábado mencionó que, aunque el amor persiste, la relación estaba estancada y no mostraba crecimiento La histórica conductora de Pasión de Sábado mencionó que, aunque el amor persiste, la relación estaba estancada y no mostraba crecimiento

“Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa”, explicó durante la entrevista con Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno. La conductora del ciclo insignia de la cumbia y la movida tropical en la televisión argentina también mencionó el impacto del ritmo de vida. “A veces uno deja de atender la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones. Y cuando querés acordar, ya estás en otra frecuencia”, confesó.

“Hace cuatro días me mudé a mi departamento en Palermo, con mis tres perros”, contó. Dejó la casa que compartía con Visiconde —donde tenía un gran jardín con mucho verde— y se instaló en un espacio más reducido, con un balcón amplio. “No es lo ideal. Uno de mis perros ya se descompuso del estrés. Me mira como diciendo ‘¿Volvemos a casa?’”, relató con crudeza. En ese mismo sentido, admitió que el proceso de adaptación es complejo: “Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo. Pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar”.

La conductora reflexionó que las crisis en pareja son procesos acumulativos y enfatizó la importancia de tomar tiempo para analizar la relación La conductora reflexionó que las crisis en pareja son procesos acumulativos y enfatizó la importancia de tomar tiempo para analizar la relación

Consultada sobre si se permite estar vulnerable, la conductora respondió con sinceridad: “Este medio te pone muchas corazas. Uno va al frente, se maquilla, se viste, y por dentro está roto”. Como ejemplo, relató lo que le ocurrió recientemente cuando presentó un show de Ricky Maravilla: “Estaba bailando, pero por dentro estaba destrozada. Vi ese TikTok que dice ‘demostrá que estás contenta, aunque estés hecha pedazos’ y me sentí identificada”.

“Les dije a mis amigas: ‘Denme dos meses’. Cuando esté todo tranquilo, hablamos de lo que me pasa. Ahora no puedo hablar de nada”, reveló durante la charla, que se dio de manera distendida en el estudio de Bondi. “Mantengo la mente ocupada”, resumió sobre el tema.

En medio de este proceso personal, la conductora histórica de Pasión de Sábado encuentra en su trabajo tanto un sostén como un desafío emocional. La conductora reconoció que, incluso durante las grabaciones del programa, hay canciones que la conmueven profundamente. “Alguna canción me hace hasta lagrimear”, admitió, dejando entrever que no siempre se permite mostrar lo que verdaderamente siente en relación con lo sentimental.