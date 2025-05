Pampita negó los rumores que la vinculaban con Enzo Fernández

La modelo se refirió a las especulaciones que circulan en redes sociales sobre un vínculo con el mediocampista de la selección argentina, afirmando que, seguramente, se trató de una confusión

En medio de las versiones que circularon en las últimas semanas, Pampita decidió enfrentar las especulaciones que la relacionaban sentimentalmente con Enzo Fernández, jugador de la selección argentina y actual mediocampista del Chelsea. En un móvil de Viviana en Vivo (Eltrece), la modelo desmintió cualquier vínculo con el futbolista. Y aseguró que se trataba de una información falsa originada por una simple coincidencia en redes sociales. “No lo conozco en persona, lo juro por mis hijos”, afirmó.

La desmentida llegó durante la entrevista, donde el movilero abordó de manera directa a la modelo, que accedió a responder en cámara sin rodeos. El cronista abrió la consulta con una mención explícita: “Caro, se te vinculó con Enzo Fernández, que cuando vos estabas soltera y él estaba soltero, tuviste un encuentro”. Ante esa afirmación, Pampita contestó con contundencia: “Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández”.

Frente a la insistencia del periodista sobre si se conocían al menos de manera virtual, ella admitió: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano… Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”. Y subrayó: “Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo”.

Los rumores sobre Pampita y Enzo Fernández surgieron derivados de una foto compartida en Instagram (Reuters) Los rumores sobre Pampita y Enzo Fernández surgieron derivados de una foto compartida en Instagram (Reuters)

Pampita dejó en claro que la especulación habría nacido a partir de una foto compartida en su cuenta de Instagram, donde se encontraba como espectadora en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, el equipo de la Liga inglesa (la Premier League) donde juega Enzo Fernández. Según explicó, la imagen fue tomada durante un viaje laboral que hizo a Londres, ciudad donde reside actualmente Fernández debido a su contrato con el club Chelsea. “Creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué”, dijo, para luego precisar que el viaje formó parte de una acción promocional contratada por una agencia de turismo.

“Yo viajé con una amiga, Estefi (Novillo), y Martín (Pepa, su novio) me vino a visitar un fin de semana. Era un viaje de trabajo que incluía París, Londres y Edimburgo. También tengo la foto con Martín al lado como prueba, que ya hoy la mostré a algunos medios”, agregó para despejar cualquier tipo de interpretación errónea.

La presentadora explicó que la imagen que alimentó los rumores fue durante un viaje promocional en Londres La presentadora explicó que la imagen que alimentó los rumores fue durante un viaje promocional en Londres

La modelo enfatizó, además, que nunca tuvo relaciones personales con jugadores de fútbol. “Nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás. Por cosas de la vida, nunca salí a tomar un café con un jugador de fútbol, así que no es verdad”, remató.

La versión de un supuesto vínculo entre Pampita y Enzo Fernández tuvo su origen en el programa Gossip (Net TV), donde una de las panelistas sugirió que ambos habrían coincidido en Londres cuando estaban separados de sus respectivas parejas. Según esta fuente, los encuentros habrían sido “afuera”, es decir, en el extranjero, y la periodista señaló que Pampita subió una foto del 7 de noviembre, fecha en la que Fernández jugó un partido, aunque la publicó el 10, lo cual alimentó las suspicacias.

La especulación generó incomodidad en la conductora, que se mostró molesta por el impacto que estos rumores pueden tener en su vida personal y profesional. “No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. No me gusta porque alguien se puede preguntar ‘¿será verdad, será mentira?’. Lo desmiento rotundamente”, sentenció ante las cámaras.

Pampita desmintió conocer a Enzo Fernández y aseguró que jamás tuvo vínculos con futbolistas Pampita desmintió conocer a Enzo Fernández y aseguró que jamás tuvo vínculos con futbolistas

En su paso por Londres, mostró un look dorado de día. Consistió en una chaqueta que resplandece en tonos metálicos y una gorra de lana negra para combatir el frío. Por la noche, deslumbró con un vestido corto plateado que dejaba entrever el brillo de las luces de Londres reflejadas en su atuendo. El segundo día fue cuando la modelo se dirigió a Stamford Bridge para ver al Chelsea. Para la ocasión, eligió pantalones de vinilo negro y un body de lycra a tono; remataba el look con unas botas de taco aguja que atrajeron todas las miradas.