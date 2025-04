Murió Lar Park Lincoln, estrella del cine de terror de los años 80

Lar Park Lincoln, reconocida por su participación en la serie Knot’s Landing y por interpretar a la protagonista de Viernes 13 Parte VII: Nueva sangre falleció el pasado 22 de abril a los 63 años.

La noticia fue confirmada por su compañía, Actors Audition Studios, a través de una publicación en Facebook.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Lar Park Lincoln el 22 de abril de 2025. Celebrada actriz, fundadora de Actors Audition Studios y querida coach de audiciones en Estados Unidos, Lar dejó una huella imborrable en Hollywood a lo largo de una carrera de 45 años, gracias a sus interpretaciones memorables y su incansable labor como mentora de nuevas generaciones de actores”, expresa el comunicado.

Durante cinco temporadas, dio vida a Linda Fairgate, nuera del personaje Karen Fairgate, interpretado por Michele Lee en Knot’s Landing.

De manera curiosa, también apareció en la misma serie como “la amiga de Sally”, un cadáver recurrente durante ocho episodios.

“Estudié a varias personas para convertirme en Linda, mientras pasaba del cabello castaño al rubio travieso. Recuerdo haber comido con David Jacobs [creador de la serie] cuando me contó que me estaban cambiando el cabello a rubio y me dijo: ‘Hago esto porque te ves tan dulce y todos se sorprenderán de cómo te quedará’”, contó en una entrevista de 2022.

¿Quién fue Lar Park Lincoln?

Laurie Jill Park (nombre real de la actriz) nació en Dallas el 12 de mayo de 1961. Debutó en la pantalla con un papel en el filme para televisión Children of the Night, donde encarnó a una joven trabajadora sexual, compartiendo escena con Kathleen Quinlan y Mario Van Peebles.

A partir de ahí, construyó una carrera variada con participaciones en títulos como Heart of the City, Hunter, Outlaws, The Princess Academy, House II y Highway to Heaven.

Su papel más recordado llegó en 1988, al interpretar a Tina Shepard —una adolescente con poderes telequinéticos— en Viernes 13 Parte VII: Sangre Nueva (1988). Este rol le aseguró un lugar en el panteón del cine slasher.

Luego aparecería en otras producciones populares del cine de terror como Freddy’s Nightmares, Murder y House II: The Second Story.

“Para mí, era mi Dimensión Desconocida. Era lo que había deseado toda mi vida. Y el director de Viernes VI me eligió para eso, Tom McLoughlin. Mi personaje se moría en un quirófano y se veía muerta, y Freddy Krueger la perseguía por diferentes partes del hospital mientras ella vivía estas experiencias”, contó a Daily Dead.

Sin embargo, la estrella de Hollywood también tuvo papeles importantes en otros géneros del cine y la televisión como She Wrote, Beverly Hills 90210 y City of Justice.

En años recientes, participó en películas independientes como Autumn Road, Expulsion, From the Dark y Sky Sharks. Su último trabajo fue en Ghost Party, estrenado en 2022.

Más allá de las cámaras

Radicada en Dallas, Lar Park Lincoln también destacó como emprendedora. Fundó Actors Audition Studios, una academia para actores en formación, y publicó el libro Get Started, Not Scammed, dirigido a quienes buscan ingresar al mundo del espectáculo sin caer en estafas.

Durante casi dos décadas, fue rostro habitual de QVC como invitada celebridad en pantalla, y lanzó su propia línea de ropa: Piper Alexander Collection.

Park Lincoln deja un legado que va más allá de sus papeles en pantalla. Es recordada por su compromiso con la formación actoral y su espíritu empresarial.

Le sobreviven sus hijos Piper y Trevor, su hermana Karen, su hermano Michael y cuatro nietos.

Su esposo de 14 años, Michael Lincoln, murió en diciembre de 2015 a causa de cáncer a los 43 años.

La familia ha informado que quienes deseen honrar su memoria pueden realizar donaciones a la SAG-AFTRA Foundation o a la Entertainment Community Fund.