Gran Hermano: el súper beneficio del nuevo líder que reavivó un antiguo enfrentamiento en la casa

De cara a la tercera gala de nominación, un participante recibió una gran ventaja para la votación. Además se conocieron los primeros tres competidores en placa

Después de una histórica eliminación, en la que Renato Rossini abandonó el reality como el más votado, los participantes de Gran Hermano (Telefe) afrontaron su tercera semana en la casa. Así las cosas, en una jornada muy movida, el certamen definió al nuevo líder y a los primeros participantes en placa.

En un nuevo desafío que puso a prueba el ingenio y la astucia de los participantes, Ulises Apóstolo dio el golpe y se hizo con el liderato de la semana. Hasta ahora, el cordobés licenciado en Ciencias Políticas había permanecido en placa en las primeras dos galas de eliminación que tuvo el certamen. Por eso, ante la alegría de no tener que volver a afrontar esta instancia, el competidor celebró su logro arrodillándose en el piso y gritando: “Gracias Córdoba”.

“Tenés un súper beneficio, que es un voto invertido. Tus votos van a valer más que el resto. Cuatro y dos. Y el súper beneficio del líder es que un jugador tendrá inmunidad y dos serán fulminados. Es decir, vas a darle inmunidad a uno de los chicos y después tenés que fulminar a dos. Ya me vas a dar los nombres”, explicó Santiago del Moro al hablarle al joven.

Ulises da su segundo golpe fulminante y elige a Andrea para que este en placa

En ese sentido, hasta ese momento la placa de nominados contaba con un solo nombre: Brian Alberto. El joven de San Miguel fue sancionado por Gran Hermano luego de romper las reglas de la casa. “Anoche se abrió el kiosco, alguien rompió las reglas. Alguien abrió el box y va a ser penalizado”, dijo del Moro antes de presentar el video en el que se veía al jugador transgrediendo las normas.

A pesar de la insistencia de sus compañeros para que no rompiera las reglas, el joven tomó la llave y procedió a abrir una de las puertas del kiosco. Acto seguido, Brian se dispuso a oler los alfajores, todo con la idea de calmar sus ansias. Y si bien no tomó ninguno de los productos, el certamen decidió penalizar al vendedor ambulante.

A pesar de tener el poder de la autofulminante, Ulises decide no usarla

En ese momento, el Big habló ante todos los participantes y contó su decisión: “He advertido que uno de ustedes ha abierto uno de los casilleros del kiosco sin tener permiso. Esta situación está expresamente prohibida y es por ello que voy a sancionar severamente este accionar. Brian, mi decisión es que a partir de este momento estás en placa y no podrás ser salvado por el líder”. Con tono tranquilo, el jugador aceptó la decisión y expresó ante sus compañeros: “No pasa nada, menos mal que solo lo olí, si lo comía me sacaban”.

Luego, llegó el momento en el que Ulises puso en práctica su poder y dijo el nombre del primer participante que subiría a placa: “He tenido personas con las que no me he equivocado y no se ha equivocado la casa. Creo que todos saben las grandes diferencias que tengo, y a las personas que voy a someter a una placa lo hago para ver si la gente ve lo que nosotros estamos viendo en la casa. Quiero saber si del otro lado llega esto que sentimos, Santiago”.

La insólita razón por la que Gran Hermano subió a un participante a la placa

Así las cosas, el uruguayo respondió: “No me sorprende, era obvio. Desde que llegamos a mí y a otros compañeros nos ha agredido constantemente, es mal amigo por subir a placa a una persona que conocí hace dos días. No tener códigos, traición. El colmo fue en la cena de nominados cuando dijo que soy un muerto que no tiene más nada para dar en la casa”.

En un intento por defenderse, Ulises respondió: “Santiago tergiversa lo que diga, trata de manipular la opinión de todos. Está claro que él dice una cosa en público y otra en privado. Vamos a ver si la gente ve lo que vemos. Él es una persona con doble cara, que no es lo que somos los argentinos. No es el mismo código que compartimos”.

Al cabo de unos minutos, el líder comunicó el segundo nombre: “Una persona que la valoro mucho, que me pidió la semana pasada que bajara un cambio y lo hice. Y resultó que la persona después subió 8 escalones. Vamos a ver si del afuera quieren estos cambios de humor, pero quiero saber cuál es su juego. Andrea”.

Lejos de mostrarse sorprendida, la profesora de gimnasio contó: “Lo esperaba, por lo menos estoy en placa por él y no por mis compañeros. Él está en contra de Santiago, yo al lado de Santi. Creo que de afuera todo se ve”.