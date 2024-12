Qué dijo Ángel de Brito después de que Fernanda Iglesias renunciara a su programa por cobrar un sueldo bajo

En los últimos días, Fernanda Iglesias anunció su renuncia como panelista de LAM (América). En las redes sociales, la periodista expuso que decidió no ser más parte del ciclo que conduce Ángel de Brito porque le pagaban 220 mil pesos por mes.

Este miércoles por la noche, Fernanda se ausentó al programa de chimentos, como así también a la cena íntima de fin de año de la que formaron parte todas las personas que trabajan en el programa, tanto adelante de cámara como en la producción, técnica y otras tareas.

En su cuenta de Instagram, la periodista explicó por qué razón no asistió al evento en el que estuvieron Yanina Latorre, Marcela Feudale, Marixa Balli, Nazarena Vélez, Matilda Blanco, Cinthia Fernández y Pepe Ochoa.

La cena de fin de año de LAM, sin Fernanda Iglesias (Foto: captura Instagram/yanilatorre)

“Los quiero, no fui hoy porque no me gustan las despedidas, pero los voy a extrañar”, fue el mensaje de Iglesias en la red social de la camarita.

Indignado, de Brito citó el posteo de su excompañera en su cuenta de X (Ex Twitter) y fue letal: “Chau, Fer Iglesias. Avisame la próxima”.

Ángel de Brito respondió ante la renuncia de Fernanda Iglesias (Foto: captura X/AngeldeBritoOk)

La bronca de Fernanda Iglesias tras quedarse sin trabajo en la TV: “Me dolió que me ofrecieran 220 mil pesos”

Fernanda Iglesias anunció este martes que no formará parte del grupo de panelistas que acompañan a Ángel de Brito en LAM (América). Aunque no se despidió en su última salida al aire, a través de sus redes, agradeció al conductor la oportunidad de participar en su programa, pero además expuso la razón que terminó de catapultar su salida del programa.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le consultó si su decisión tuvo que ver con los roces que hubo entre ella y Yanina Latorre. La periodista, lejos de evadir la pregunta, desmintió categóricamente: “¡No! Sentía que no estaba dándolo todo”. Luego, agregó “Me pagaban muy poco”.

Fernanda Iglesias admitió que el sueldo que le ofrecieron por ser panelista rotativa la desmotivó para seguir en LAM. (Foto: Instagram / ferigleok)

Pero cuando consultaron si en realidad se fue del programa porque le ofrecieron ser panelista rotativa y no fija, ella no dudó en contar la verdadera razón de su renuncia. “Me dolió que me ofrecieran un sueldo de 220 mil pesos”, expuso y sorprendió a sus seguidores

Sin embargo, la periodista se mantuvo optimista frente a lo que pueda deparar su futuro laboral. Descartó la posibilidad de irse al streaming Bondi, pero sí adelantó que hay un proyecto en puertas en el que le interesaría participar.