“Gran Hermano”: así quedó la placa de nominados después de que se sancionara un complot

Este miércoles, Gran Hermano 2025 (Telefe) tuvo su segunda gala de nominación tras la eliminación de Delfina de Lellis. A lo largo de esta noche, los hermanitos votaron para que uno de los 23 participantes deje la casa el próximo domingo.

Sofía Buscio, la ganadora de la prueba del liderazgo, no solo tiene inmunidad, sino que además podrá salvar a uno de los jugadores y llevar a placa a otro que no haya quedado entre los más votados, pero eso se sabrá mañana.

Además, vale recordar que pudo subir a placa directamente a dos jugadores (Renato y Martina) y le quitó la posibilidad de nominar a otros dos, que fueron Santiago y Ulises. También se descubrió que hubo complot y se anularon los votos de Renato y Jenifer.

Así quedó la segunda placa de nominados de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

De esta manera, quiénes quedaron en placa son: Renato, Martina, Santiago, Ulises, Luciana y Luz.

Por otro lado, Claudio hizo la nominación espontánea, pero la misma fue anulada por el Big Brother. El terraplanista le había dado tres votos al uruguayo y los dos a Lourdes.

Ante esa estrategia, el dueño de la casa les comunicó a los participantes: “Una de las reglas es mantener el secreto a la hora de nominar, no anticipar o revelar el voto, ni la intención de hacer la espontánea. Son actos privados que no deben compartirse con ningún compañero. La persona que la realizó incumplió la norma, por lo que decidí dejar sin efecto esa nominación. Los votos quedaron anulados”, cerró.

Qué dijo Delfina sobre sus comentarios transfóbicos contra Luciana de “Gran Hermano 2025″

Delfina De Lellis fue la primera eliminada de Gran Hermano 2025 (Telefe) y este martes se enfrentó con los analistas en El Debate, donde no le dejaron pasar sus comentarios transfóbicos contra Luciana Martínez.

“No sé de qué comentarios están hablando porque no me acuerdo”, contestó la exparticipante. Filoso, Gastón Trezeguet citó las palabras que dijo dentro de la casa: “‘Tenés una pollera que no te sacás nunca porque tiene un olor…’”.

El exjugador de Gran Hermano 2001 sumó: “También tuviste comentarios sobre otras mujeres… cara desordenada como que son feas. Por eso no quería yo deletrearte cada uno de los comentarios, porque el hecho que es apabullante es que te parecía gracioso reírte de otra persona y minimizarla. Es eso. Y por lo menos, si lo sentís, ¿hacerlo en cámara no te decía ‘voy a estar haciendo esto’? Eso es lo que más me llama la atención”.

Delfina habló de sus dichos transfóbicos contra Luciana de Gran Hermano 2025 (Foto: captura Telefe)

“Yo siento que, sinceramente, quiero pedir perdón de nuevo, recalcar esto. Sé que estuve mal y me siento muy arrepentida, pero también siento que me olvidé de las cámaras porque ahí adentro no te acordás”, respondió.

Laura Ubfal quiso atacarla por lo que dijo dentro del reality, pero el resto de los panelistas defendieron a la oriunda de Tres de Febrero, quien en reiteradas ocasiones pidió disculpas.