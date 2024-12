Andrea Rincón tuvo que ser internada y generó preocupación: “El dolor es insoportable”

Andrea Rincón se encuentra internada desde el domingo por un cuadro de cervicalgia, un dolor que afecta a la nunca y las vértebras cervicales. Así lo informó el periodista Fede Flowers al aire de Gossip (Net TV) En diálogo con TN Show, la actriz habló sobre el estado de su salud y reveló cuándo podría recibir el alta.

“En los se magnificó un poco la situación. Estoy tratándome y los médicos me dicen que, con esta medicación, que es lo que deberían haber hecho de entrada, en cinco días ya estoy bien”, explicó para llevar tranquilidad.

Respecto al cuadro que atraviesa, dijo: “Me estoy ocupando, nunca me había pasado esto, y yo pensé que se iba a ir, y no se fue”. Y añadió: “Ahora estoy con medicación por vena y acá me dicen que en cinco días con esto ya voy a estar 0 KM”.

Andrea Rincón está internada (Foto: Instagram/andrearincon_top)

“Tengo una lesión que no llega a ser una hernia, que la tengo desde los 24 años, por un golpe que me dio una expareja, de vez en cuando me jode, pero nunca así, entonces yo pensé que se me iba a ir y le di demasiado tiempo”, expuso sobre la cervicalgia que la obligó a quedar internada.

Asimismo, describió lo que siente: “Tengo un dolor insoportable, entonces con estos medicamentos que me están dando me calman el dolor y bajan la inflamación”.

Andrea Rincón trató de llevar tranquilidad sobre su cuadro de salud. (Foto: Instagram / andrearincon_top)

“Yo como una kamikaze me la banqué porque quería hacer unos trabajos que no voy a poder llegar a hacer, pero bueno, no se puede todo. Ahora me voy a poner a sanar y en cinco días de recibir este tratamiento ya voy a estar perfecta, pero había que hacerlo”, concluyó durante la charla con este medio.