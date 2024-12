Barby Franco salió al cruce de una seguidora que la criticó por presumir su lujoso estilo de vida

Desde que nació la pequeña Sarah Burlando, cada año que transcurre es de máxima celebración para sus padres Barby Franco y Fernando Burlando. Por ese motivo, la pareja decidió redoblar la apuesta y para el segundo cumpleaños de la bebé, que será este próximo 15 de diciembre, planean hacer una mega fiesta, tan espectacular como la de su primer año, en el palacio Sans Souci, rodeada de detalles lujosos y una exclusiva lista de invitados.

Sin embargo, no todos parecen conformes con esta idea. Luego de compartir la novedad a través de sus historias, Barby recibió un desagradable mensaje por parte de una seguidora: “¿No es como mucho celebrar el cumple allí? Ya hicieron un festín para el año, ¿es necesario tanto?”.

Barby Franco publicó la violenta reacción de una seguidora, cuando vio los preparativos para la fiesta del cumpleaños 2 de Sarah Burlando. (Foto: Instagram / barbaritafranco21)

No conforme con eso, se equiparó con Barby y le sugirió darle otro uso al dinero: “Yo también soy adinerada, pero no vivo tirando la casa por la ventana todos los años. Me parece que parte de ese dinero podrías ayudar bastante a otras personas. Siento que lo tuyo pasa más por mandarte la parte que otra cosa, disculpame”.

Por último, la mujer se mostró enojada con la modelo y le dedicó algunas líneas hirientes para cerrar. “No sos la Barby de antes, siento que desde que tuviste a tu hija, te subiste a un caballo que antes no te habías subido. Refregas mucho lo que tenés, antes eras más cuidadosa y más humilde. No te olvides que sin Burlando no sos nadie, ni tendrías nada de nada”.

Lejos de obviar la situación, Barby decidió exponer el mensaje y a su remitente. Sin embargo, no pareció ofenderse por ello, sino que se lo tomó con humor. Al pie de su publicación en historias, ella simplemente escribió: “Jajajajaja, amo”.

Barby Franco contó cómo Burlando la ayudó secretamente en su adolescencia cuando sufría violencia familiar

Barby Franco recordó en una reciente nota con Rulo Schijman cuando denunció a su padre con apenas 14 años, porque tanto ella como su madre sufrieron sus agresiones físicas durante varios años. Si bien no es la primera vez que la bailarina habla sobre el penoso tema, en esta oportunidad, dio a conocer un detalle del que nunca antes habló: la intervención de una persona a la que apodó “Míster Generoso”. “Me pasó algo muy loco con él”, reconoció.

La modelo explicó que las autoridades nunca intervinieron en su caso, así que en medio de su desesperación pidió ayuda entre sus amigos. Uno de ellos, contó su caso a un abogado conocido suyo, y a partir de ese contacto, todo cambió de la noche a la mañana, al punto que su padre salió definitivamente de su vida.

“Yo nunca me comuniqué con el señor del que estamos hablando. Lo llama mi amigo y al estilo de él me mandó prefectura, mandó a la policía, lo vienen a buscar a mi viejo, me toman la denuncia, viene el fiscal”, dijo en diálogo con Rulo para Infobae.

La hija de Franco y Burlando nació en diciembre del año pasado.

Lo que Barby nunca pensó es que, más de 10 años después, terminaría enamorándose del hombre que la ayudó desde el anonimato. El abogado que gestionó el caso fue ni más ni menos que el mismísimo Fernando Burlando.

Esto se descubrió mucho tiempo después, cuando la pareja llevaba unos tres años de relación: “En una charla muy íntima… ‘una vez con mi papá, que no sé que…’. Me dice ‘¿vos eras la chica que una vez me llamó un amigo mío y mandé toda la gente esta a la 21?’… ‘Sí, era yo’”, remató ella, bajo la total sorpresa de su entrevistador.

Hoy en día, la feliz pareja atraviesa su primera década de relación y son los felices padres de su primera hija común, Sarah Burlando.