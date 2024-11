Gastón Trezeguet explotó a los gritos contra Alfa al aire de su programa: “No te hagas el loco”

Se produjo una fuerte pelea a los gritos en un programa de streaming entre Gastón Trezeguet y Walter “Alfa” Santiago que generó un terrible momento de incomodidad.

La situación ocurrió durante el ciclo Se picó (República Zeta) que conduce Trezeguet y en el que participa el mediático fanático de los autos. La discusión ocurrió luego de que Alfa repudiara los comentarios que Griselda Sánchez había hecho sobre él y sobre Marcos Ginocchio en ese mismo programa.

Cómo fue la pelea entre Gastón Trezeguet y Alfa

“Lo que sí hay que tener cuidado es que hay gente que no tiene un coeficiente intelectual alto y habla bo… y hay que tener cuidado con los que se las festejan”, lanzó, enojado, Alfa.

Alfa tuvo una fuerte discusión con Gastón Trezeguet. (Foto: Instagram/alfa_walter)

El exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) se ofuscó por la repudiable frase que Sánchez había dicho sobre la sexualidad de Marcos Ginocchio. “Hay que tener cuidado los que festejan. Estoy muy caliente con lo de ayer y ya tengo los huevos llenos de que me den, me den y me den. Eso se terminó también”, expuso notablemente ofendido.

Entonces, Trezeguet aclaró que él le había “parado el carro” a Sánchez cuando se expresó sobre el salteño. “Hablo del hater, que viejo de acá, que viejo de allá. Ni una sola más”, volvió a advertir.

El conductor, en ese momento, montó en cólera. “Alfa, sos libre de irte del programa cuando quieras, de renunciar cuando quieras y de no salir al móvil cuando quieras. No te haga ningún problema. A mí no me vas a venir a amenazar acá al aire con nada. No te hagas el loco porque yo soy diez veces más loco que vos”, comentó, a los gritos.

Qué dijo Griselda Sánchez sobre Marcos Ginocchio. (Foto: captura Telefe)

El mediático bajó el tono cuando notó que el conductor se había enojado. “No, pero lo que dijo esta piba ayer de mí y de Marcos”, insistió. “Yo también la paré, ¿sabías? Dijiste eso de aplaudir. Yo no aplaudí ni festejé nada”, devolvió Trezeguet.

Romina Uhrig, que también estaba charlando con Sánchez en aquel programa, también se defendió. “Respecto a Marcos, nadie se reía acá. Yo le dije que no me parecía porque sé que al Primo le gustan las chicas. Lo he dicho. Nadie festejó, porque también tirás estas cosas como que todos le festejamos las cosas y nadie le festejó”, dijo, también bastante enojada.