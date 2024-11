El ex de Julieta Poggio dio detalles de la infidelidad de la modelo con Marcos Ginocchio: “Me pareció morboso”

Más de un año después desde su ruptura con Julieta Poggio, Lucca Bardelli finalmente se animó a dar su propia versión de los hechos. Entre sus dichos, el joven sostuvo que la modelo no solo le fue infiel con Marcos Ginocchio desde su salida de Gran Hermano, sino que también salió con un amigo suyo.

En conversación con Juan Etchegoyen, el morocho explicó: “Cuando me fui dando cuenta de cómo se dieron las cosas sentí que no tenía sentido salir a hablar de mi ex. Es fuerte enterarte de que tu ex se puso de novia con un amigo. Creo que una vez me acompañó a la tribuna del programa. Al mes de haber cortado conmigo, ella ya estaba con él”.

Lucca Bardelli expuso que Julieta Poggio lo engañó con Marcos Ginocchio a su salida de Gran Hermano y al mes se puso de novia con Fabri Maida. (Foto: Instagram / poggiojulieta, marcosgonocchio, fabrimaida)

Sobre la actual relación de Juli, Lucca se sinceró: “Fabri Maida era una persona cercana a mí y hoy es el novio de mi ex. Yo me enteré de lo de ellos al toque, mucho antes de que esto se sepa públicamente. Yo no sé si Julieta me fue infiel con Fabri Maida, pero si sé que me fue infiel con otra persona”.

Esto último permitió al locutor consultar al entrevistado sobre Marcos Ginocchio, excompañero de la rubia y ganador de la edición 2023 de Gran Hermano. Ante esta línea, Bardelli confirmó: “Yo estaba preparándole su fiesta de bienvenida y ella estaba en un hotel con un pibe. Me pareció todo muy morboso. Me enteré porque ella se lo contó a dos amigas y una de esas chicas me lo contó. La infidelidad de Julieta fue con Marcos Ginocchio”.

Jimena Barón y Julieta Poggio grabaron su reacción al comer gusanos en Tailandia

Jimena Barón y Julieta Poggio fueron dos de las elegidas para viajar a Tailandia con una marca de joyas. Las influencers aprovecharon al máximo el tiempo libre para pasear por la ciudad y compartir algunas experiencias con sus seguidores.

Este martes, ambas se animaron a la comida callejera. “Vamos a probar estos dos tipos de gusanos”, dijo la bailarina mostrando a la cámara dos palitos de brochette que en la punta contenía un insecto.

La reacción de Jimena Barón y Julieta Poggio al comer gusanos en Tailandia (Foto: Captura Instagram /jmena)

“¿Entero?”, preguntó La Cobra. A lo que la ex Gran Hermano respondió: “Entero y sin culpa”. Ambas brindaron con los insectos fritos y procedieron a comerlos.

Tras la degustación, Julieta sorprendió: “¡Me gustó! Otro”. Sin embargo, Jimena no coincidió y desesperada exclamó: “Me quedó un gusano en el diente”.