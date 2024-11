Cata Gorostidi fue internada de urgencia y preocupó a sus seguidores

La ex Gran Hermano habló con Teleshow sobre su cuadro y aseguró que se debe a la mala praxis de un personal trainer. Su novio, Joel Ojeda, publicó un video desde la clínica

Catalina Gorostidi, participante de la última edición de Gran Hermano (Telefe) fue internada de urgencia esta semana y generó preocupación entre sus seguidores. Su novio Joel Ojeda, a quien conoció durante su participación en el reality, dio a conocer la noticia mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En diálogo con Teleshow, la pediatra dio más detalles de su cuadro y alertó sobre la importancia de asesorarse bien a la hora de realizar ejercicio físico.

En su testimonio, Gorostidi reveló que fue internada el jueves y afirmó que su inconveniente se originó en 2022, cuando se sometió a un entrenamiento físico en la ciudad de Santa Fe, de donde es oriunda. “Fui a un, en teoría, personal trainer que me entrenó un día y desde ese momento estuve con muchísimos problemas de salud porque me generó una rabdomiólisis, que es cuando las fibras musculares se rompen después de un ejercicio excesivo”, expresó. Esta enfermedad provoca la ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre y puede tener consecuencias nocivas para el funcionamiento renal.

La pediatra agregó que en aquella oportunidad estuvo a punto de ser trasladada a terapia intensiva para someterse a un proceso de diálisis. “Desde ese octubre del 2022, obviamente, mi salud no fue la misma”, aclaró. Y cuando quiso retomar el entrenamiento, afloraron aquellos inconvenientes. “El lunes arranqué a hacer gimnasia muy tranquila, pero se ve que mi cuerpo está resentido todavía de lo que me hizo este animal. Me empecé a sentir mal y me empezaron a doler mucho los músculos”, reveló.

El martes pasado, Gorostidi se hizo un estudio para evaluar la situación y como los valores le dieron alto, se determinó que permaneciera internada. “Estoy con suero. La función renal por suerte no está afectada, porque el problema es que esta enzima se deposite en los riñones y haga una falla renal y pueda terminar en diálisis”, señaló con algo de alivio, pero también con cautela.

La joven estuvo acompañada todo el tiempo por su novio, quien subió un video a sus redes desde la habitación del hospital. Allí agradecieron la atención del lugar y contaron que están viendo la serie The Walking Dead para que el tiempo pase más rápido. “Estoy estable, pero me quiero ir a mi casa”, afirmó la pediatra, dando cuenta de su deseo por retomar su rutina habitual, pero consciente de que lo mejor en este momento es estar monitoreada por los médicos.

Joel publicó una foto de Cata con la leyenda “estoy bien” y un pulgar para arriba, y aseguró que podría regresar a su casa durante el fin de semana. Por su parte, la joven le dedicó unas tiernas palabras a su pareja, un aliado fundamental para transitar este momento. “Les deseo que tengan un novio tan compañero como el mío. Gracias mi amor por todo”, escribió junto a una foto abrazados desde el hospital.

Por último, Gorostidi dejó en claro que, además de llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud, su deseo es concientizar a los habitantes de Santa Fe para que no cometan el mismo error que ella. “Es una persona que no tenía ningún título, que había abierto un gimnasio, yo confié en él. Me dio esa rutina, no me supervisó y básicamente me arruinó los músculos en las piernas”. Agregó que durante este tiempo no recibió las disculpas de este hombre y cerró explicando por qué elegía no denunciarlo. “Es por el simple hecho de que quiero dejarlo atrás todo este quilombo, pero la gente de Santa Fe Capital sabe muy bien quién es esta persona”.