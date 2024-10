Kaos: Netflix cancela la serie de comedia de Jeff Goldblum tras su primera temporada

Janet McTeer como Hera en ‘KAOS’ (Netflix) Janet McTeer como Hera en ‘KAOS’ (Netflix)

Netflix, la plataforma detrás de títulos originales y exitosos como Stranger Things, Orange Is the New Black, El juego del calamar (Squid Game), Black Mirror y The Crown, ha tomado la controvertida decisión de cancelar la reciente serie Kaos tras una sola temporada. Esta noticia surgió de manera sorpresiva, ya que el proyecto presentaba un enfoque ambicioso sobre la mitología y los dilemas modernos, combinando elementos de fantasía con una narrativa cómica que exploraba las complejidades de la condición humana.

Kaos es una comedia de ocho episodios que llegó a la plataforma el pasado 29 de agosto, presentando la historia de un grupo de humanos que descubren la conexión entre ellos y una misteriosa profecía. Según su sinopsis oficial: “El reinado del sarcástico Zeus nunca se ha visto realmente amenazado. Sin embargo, una mañana se despierta y descubre una arruga en su frente. Creyendo que es el presagio de una antigua profecía que predice su destrucción, la neurosis se apodera de él: Zeus se convence de que se acerca su caída. A medida que su paranoia se apodera de él, el Dios de los Dioses empieza a autodestruirse peligrosamente”.

El proyecto fue creado por Charlie Covell, un talentoso guionista conocido por su trabajo en Truelove y Humans. Sin embargo, su obra más destacada es la aclamada serie The End of the F***ing World, una comedia oscura que sigue la historia de dos adolescentes problemáticos en su tumultuosa búsqueda de amor y sentido en un mundo caótico. La habilidad de Covell para mezclar humor con temas serios ha resonado con la audiencia, convirtiéndolo en una figura notable en el ámbito de la televisión contemporánea. Si bien, lamentablemente no vamos a poder ver más de este universo, anteriormente Covell había expresó que tenía ideas para tres temporadas de Kaos: “Definitivamente hay más. Tampoco quería hacer un final que fuera un completo suspenso. Espero que sea satisfactorio como primera temporada por derecho propio, y siempre hay esperanza para algo más. Porque realmente me encantaría hacer más”.

Con respecto al elenco, lo lidera Jeff Goldblum en el papel del paranoico y vengativo Zeus. A lo largo de su carrera, Goldblum ha dejado una huella imborrable en el cine, con actuaciones en producciones icónicas como La mosca (The Fly – 1986), Parque Jurásico (Jurassic Park – 1993) y Día de la Independencia (Independence Day – 1996). Junto a él, el reparto se completa con un talentoso elenco que incluye a Janet McTeer (La dama de negro, Yo antes de ti, Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead, Megalodón), David Thewlis (The Sandman, Harry Potter y el prisionero de Azkaban), Debi Mazar (Ladies in Black) y Stephen Dillane (Game of Thrones).

Si bien no sabremos cómo continuará esta historia, actualmente podemos disfrutar de la única temporada disponible en Netflix.