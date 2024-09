Alfredo Casero y Fabio Alberti anticipan la gran vuelta de “Cha Cha Cha”: “La cancelación es lo peor que hay”

Las vanguardias son todos aquellos movimientos culturales que irrumpen en una época y cambian parte de la cosmovisión de ese presente. Hay algunas que subsisten y se transforman en parte del sistema, otras dejan de existir definitivamente y algunas pocas cuya esencia perdura con ecos que, a veces, suenan fuerte. En este último grupo se puede ubicar al tipo de humor que hicieron Alfredo Casero y Fabio Alberti en la década del ‘90 en la televisión con el mítico ciclo Cha Cha Cha.

En una entrevista con TN Show, los comediantes hablaron sobre el gran regreso de sus sketches, pero en formato teatral, diferente a lo que se conoce hasta ahora. Además de repasar parte de la historia del famoso programa de gags, los actores reflexionaron sobre el humor actual, opinaron acerca de la era de la cancelación, recordaron algunas situaciones complicadas que vivieron en el programa y repasaron los momentos inéditos que los erigieron como la base del mejor humor absurdo de la Argentina.

Cómo será “Cha Cha Cha” en el teatro, de la mano de Alfredo Casero y Fabio Alberti

Cha Cha Cha fue un programa que marcó el ritmo del humor de la mitad de los ‘90. Heredero del más lejano De la cabeza, también emitido por América, Alfredo Casero se independizó con él en 1993 y tuvo diferentes etapas hasta su fin, en 1997.

Esta es la primera vez que Casero logra llevar la fisonomía y estructura de aquel ciclo, con parte del elenco original, al teatro. Si bien sus obras unipersonales o espectáculos que hizo a lo largo de los años tuvieron el estilo de humor que siempre manejó, la puesta de este año es diferente.

“Esta etapa teatral es porque está en un teatro, porque lo otro también era teatral. Cha Cha Cha tenía una esencia del under y de los maestros de cada artista con cada escuela. La idea es hacer módulos de tres programas: vas a estar alrededor de la estructura de lo que tenía el programa o, cómo se hacía en realidad, con el tipo ahí”, explicó, en diálogo con TN Show.

Juan Carlos Batman fue uno de los personajes más conocidos de Alfredo Casero. (Foto: prensa Alfredo Casero)

Este tipo de obra, casi inmersiva, permitirá ver a los personajes en todo su esplendor. “Para poder hacer Manuk, yo no lo voy a apurar para que dure tres minutos cuando la gente se está cagando de la risa. Dejamos que esté hasta donde llegue y le ponemos adelante otras cosas que son mortales también”, detalló.

Casero contó que no quería un “show cortito” y que por eso cada espectáculo será como poner al aire programas diferentes. “Quiero hacer como si fuera Cha Cha Cha y cada cosa completa eran 8 o 10 minutos. En teatro vamos a tener más y no nos van a entrar. Pedí dos horas y media y, por eso, vamos a la última función”, remarcó el actor.

El comediante adelantó que va a haber personajes representados por Lito Ming, Fabio Alberti, Romina Sznaider y Santiago Ríos, de la vieja camada. Además, como un deseo, propuso que se vea lo que es la construcción y los ensayos ya que todo “fue muy complejo” porque “hasta hubo que inventar estudios de televisión”.

“Me voy a dar el gusto de tener a Manuk. A mí me mata cuando lo hace”, sintetizó, en referencia a su compañero Fabio Alberti. “Hay gente nueva y no tan nueva, que trabaja con Alfredo hace años”, aportó el creador de ese gag. “Seguí armando otros grupos. Hay un desdoblamiento de todos los personajes que se dan hoy. Estamos buscándolo hasta que lo tenemos”, agregó Casero.

El póster de la obra de teatro con el que se recupera el ciclo televisivo «Cha Cha Cha». (Foto: prensa Alfredo Casero)

Con respecto a los que eran parte de este grupo y no están, el creador de Cha Cha Cha fue explícito. Con Rodolfo Samsó, que interpreta a Alakrán, son muy cercanos, pero como está en los Estados Unidos no será parte de la movida. “Tiene un montón de shows allá”, sostuvo.

Con dos del grupo original con los que tiene marcadas diferencias políticas son con Diego Capusotto y Mex Urtizberea. Sin embargo, Casero dijo que se comunicó con ellos. “Están invitados. Hablamos con él (por Capusotto). Igual que Mex, que puede venir con Alberto”, cerró, con una marcada ironía acerca del expresidente.

Alfredo Casero y Fabio Alberti reflexionaron sobre la cancelación

En cada una de las personas que hace humor siempre aparece el tema del límite del chiste y la cancelación. En los últimos años muchos artistas quedaron marcados por este tipo de concepto, al que desde diferentes sectores, a veces, se critica. Tanto Casero como Alberti consideran que el tipo de programa que hacían no entraba en esta clase de categoría.

“¿Hay algo que ustedes consideren que hoy puede llegar a ser cancelable de lo que hacían? ¿Qué opinan de la cancelación de la que muchas veces se habla?”, preguntó TN Show.

“Yo no creo que hoy no podamos hacer algo que hayamos hecho. No recuerdo ningún sketch cancelable. No los hubiéramos tenido”, respondió Alberti. Casero siguió la misma línea: “Jamás maltratamos una mujer. Mientras otros tenían tipos que decía ‘esta es una trola’ nosotros nunca maltratamos una mujer”.

Alfredo Casero y Fabio Alberti, en un sketch de «Cha Cha Cha». (Foto: prensa Alfredo Casero)

Además, enfatizó que hicieron humor con algunas cuestiones físicas porque “nunca tuvieron tabúes”. “Hay un montón de cosas técnicas que nos pusieron en la vanguardia en ese momento y nos querían acuchillar. Nosotros no tenemos risas grabadas, nosotros no necesitábamos que el cómico estuviera al lado de dos minas, porque la verdad que las utilizaba como si fueran un cacho carne. En ese entonces adelantamos eso. Era un lamento en los 90″, manifestó.

Alberti, también, comentó que cuando el ciclo iba al aire no necesitaban “ni remates”. “Justamente teníamos el zapping que una cosa pasaba una cosa a la otra, este sin necesidad de tener que rematar. (…) Si te reíste durante cinco minutos seguidos no necesitabas eso”, lanzó.

Peperino Pómoro era uno de los personajes más característicos de Fabio Alberti, que fue toda una proeza llevarlo al aire porque hubo cierta resistencia en su momento. En el comienzo del ciclo un grupo llamado la Fundación Argentina del Mañana se quejó por las implicancias religiosas que tenía el famoso gag.

De esta forma, el humor de Cha Cha Cha quedó en la mira. Por eso, Alberti contó lo que hizo para seguir haciendo lo mismo, en una era en la que no existían ni redes sociales, ni Internet.

Alfredo Casero y Fabio Alberti, en una foto familiar, durante la década del 90. (Foto: Instagram/alfredocasero)

“Juntaron unas falsas firmas, presionaron a los auspiciantes y levantamos el sketch un tiempo. Después volvió sin una imagen bíblica atrás y sin esto (se señala el cuello indicando lo que se colocan allí los sacerdotes católicos). En realidad me ponía el boleto del colectivo en el que viajaba. Me lo enrollaba y me lo ponía para hacer el sketch”, recordó.

A partir del cambio, Alberti empezó a lookear a Peperino de otra manera. “Me compraba una banana y, para que no sea igual al clériman, me pegaba el calco chiquito acá (vuelve a señalar el cuello). Entonces ya no era lo mismo, ya era otra religión”, repasó.

Casero, entonces, volvió sobre el tema de la cancelación para dar una fuerte opinión y oponerse radicalmente. “Sí, siempre hubo. La cancelación es lo peor que puede pasarte. Yo he sido recontra cancelado y te aseguro que cuando te dicen ‘vos no’ es mucho mejor y más claro decir ‘vos estás muerto’”, profundizó.

El recuerdo de lo que fue “Cha Cha Cha” y lo que significó para la televisión

El humor absurdo, surrealista y disruptivo que propusieron tanto De la cabeza como Cha Cha Cha viene muy de la mano de programas que usaban la sátira para representar cuestiones ridículas del presente. Más lejos en el tiempo el grupo Monthy Pyton, en Gran Bretaña, Saturday Night Live, en los Estados Unidos y The Kids in the Hall, en Canadá, son antecedentes de los programas de Casero.

Los gags de Casero y su troup marcaron una escuela que continuó y dejó una estela a lo largo del tiempo. Diferentes ciclos tomaron esa posta en la Argentina, como Delicatessen, Todo por dos pesos, Peter Capusotto y sus videos, y hoy perdura también en la manera de hacer reír a través de las redes sociales.

En la charla con TN Show Alfredo Casero revivió aquel comienzo vanguardista. “El principio fue todo una necesidad imperiosa de los artistas. Era bastante difícil ser artista del underground en sí. Yo entré tarde, digamos, porque fui a Chacabuco al 600, el Parakultural nuevo”, comentó.

Alfredo Casero y Fabio Alberti hablaron sobre cómo era grabar «Cha Cha Cha». (Foto: prensa Alfredo Casero)

La mención de Casero tiene que ver con aquel grupo multidisciplinario de artistas under que fue el Parakultural, que primero funcionó en la calle Venezuela, en los 80 y en 1991 en Chacabuco. Por ese lugar, además de Casero, pasaron Humberto Tortonese, Mex Urtizberea, Alejandro Urdapilleta, Carlos Belloso y Diego Capusotto, entre cientos de artistas que, luego, fueron figuras en el mainstream televisivo.

“El primer programa nadie sabía lo que íbamos a hacer. Caímos con dos gallinas, un pato, conejos, porque iba a haber un mago, entonces yo siempre pensé que iba a hacer algo para romperles el cu… Tuvimos que armar lo nuestro, hubo que inventar hasta la edición”, repasó.

“¿Se juntaban y experimentaban?”, preguntó TN Show. Alberti, entonces, recordó su experiencia. “Hacíamos cosas en conjunto, y cada uno cosas de manera solitaria, proponíamos algo y lo hacíamos. Creo que hasta hace muy poco tiempo no fui consciente de lo que hicimos. Recién (me di cuenta) hace unos años. Aparte siempre fui muy reacio al cariño”, reflexionó.

Los momentos más desopilantes que vivieron Alfredo Casero y Fabio Alberti haciendo “Cha Cha Cha”

En ese devenir de gags que iban y venían, mientras construían personajes como Juan Carlos Batman, Don Gilberto Manhattan Ruiz, El Ratón Juan Carlos, Peperino Pómoro, Los Cubrepileta o incluso el ciclo de cortos Potos de película, Casero y Alberti forjaban un estilo. Esto generó que, en el presente su humor siga teniendo un registro viralizable en las redes sociales.

“Menos mal que la locura también es contagiosa. Nosotros salíamos a la calle con una cámara y recién después salió (Fernado) Spiner (realizador del mítico Zona de riesgo en eltrece). En División Burzaco nos hemos cagado a tiros en la calle y las viejas se tiraban en la farmacia, porque a veces no podíamos avisarle a la gente que íbamos a tirar 40 balas de salva de 9 milímetros”, recordó Casero, acerca del recordado sketch.

Alfredo Casero y Fabio Alberti se divierten en la calle, en una producción de fotos para la obra de teatro sobre «Cha Cha Cha». (Foto: prensa Alfredo Casero)

Entonces, el actor se acordó del día en el que Fabio Alberti lo sorprendió en la grabación de uno de los fragmentos del ciclo. “Hacía de un tipo que va a entrar a un velorio. No me di cuenta que iba a entrar vestido de payaso y tenía dos pelucas, una era la de un payaso y la otra un bisoñé. Casi me muero. Me descomponía”, reconoció.

Casero, además, remarcó que muchos de estos momentos que perduran fueron grabados de corrido. “Fue todo en una toma, para todos los que dicen que éramos colifas, que entrábamos fumando faso. No nos podía pasar nunca en la vida porque soy el más alcahuete del mundo que los molestaba”, lanzó. “Y porque arrancábamos a las siete de la mañana. Primero por el croma, y después por los escenarios. Me iba en bondi de San Telmo hasta Palermo”, aportó Alberti.

Hubo un momento en el que Cha Cha Cha hizo algo muy audaz: salió en vivo. De ese momento, los dos actores coincidieron en que todo “fue una locura”. “Cuando veo eso, siempre digo que nunca fui muy consciente de lo que hacíamos. Lo hacía de la manera que lo hacía y como me gustaba hacerlo y que era con lo que podía. Es el día de hoy que sigo haciendo lo mismo, hago ‘lo que me place’ (imita a un viejo personaje español que interpretaba)”, argumentó Alberti.

En la dinámica de la conversación surgió la historia de cuando salía al aire el programa y volaron muebles por el aire. “Un día tiraron un sillón de una plaza”, dijo Alberti. “Voló prácticamente arriba de Teté Coustarot y me pegó en la espalda. Había que seguir”, remarcó Casero.

Los humoristas hablaron sobre el regreso de «Cha Cha Cha». (Video: Nico González/TN – Foto: prensa Alfredo Casero)

Luego recordaron un gag en el que Alberti y Vivian El Jaber estaban en una cita y, alrededor de los dos, caían agua, hojas de árboles y diferentes elementos de utilería hasta que pasó algo más. “Tuvo la mala suerte un productor de zamarrear el decorado. Estos seguían hablando como si nada, les cayó en la cabeza y se siguió como si nada. Me muero si no lo termino arriba y perfecto. ‘¿Me pegó? Sigo’”, sostuvo el comediante.

Entre la mirada del pasado y la visión de futuro, Casero y Alberti recordaron a quienes pasaron por el ciclo. “Hay un montón de gente que empezó laburando con nosotros. A muchos actores les fue muy bien y hemos tenido pérdidas”, reflexionó Alfredo.

Entonces, mencionó a los que ya no están como Daniel Marín, Pablo Cedrón o Mariana Briski y, durante un segundo se quedó callado buscando hilar este pasado que ya no está con lo que se viene, más que nada, desde otra generación. “Hay una magia en realidad que cualquiera la puede hacer. Esto que nosotros hacemos, ojalá que haya pibes que lo hagan porque no termina acá. Yo dirigiré cuando sea viejo”, reflexionó para cerrar.