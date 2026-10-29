Juan Manuel Urtubey pidió que el Gobierno nacional reconozca a Lula da Silva

El exgobernador de Salta y dirigente de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, pidió al Gobierno de Javier Milei que respete la voluntad popular en Brasil y fortalezca la relación bilateral con el país vecino. Lo hizo en medio de la controversia por la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos.

“Reconocer la voluntad popular está por encima de cualquier diferencia política”, expresó Urtubey en una publicación en redes sociales. Aunque no mencionó directamente al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, su mensaje apuntó a la importancia de respetar el resultado electoral y sostener los vínculos entre ambos países.

El dirigente peronista también planteó la necesidad de construir una estrategia nacional que contemple la relación con Brasil, principal socio comercial de la Argentina en la región. “Los argentinos necesitamos un proyecto nacional que fortalezca los vínculos estratégicos con Brasil, porque de esa relación depende buena parte de nuestro desarrollo y de nuestro futuro”, agregó.

La polémica por la salida de Flávio Bolsonaro

El pronunciamiento se conoció después de que trascendieran detalles sobre el viaje de Flávio Bolsonaro y su familia desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos. La situación generó cuestionamientos políticos por la presunta intervención de funcionarios y organismos vinculados al Gobierno argentino.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador brasileño ingresó al país el martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Luego abordó un vuelo privado con destino inicial a Guayaquil, Ecuador, y posteriormente llegó a Miami. La controversia también abrió interrogantes sobre el operativo que permitió su salida, mientras sectores de la oposición reclamaron explicaciones al Poder Ejecutivo.

En ese contexto, Urtubey puso el foco en la relación bilateral y en la necesidad de separar las diferencias ideológicas de los intereses estratégicos de la Argentina. Su mensaje se sumó al debate político sobre la posición del Gobierno de Milei frente a Brasil y la administración de Lula.