Green cat eye: la manicura de Dua Lipa ideal para Halloween

La cantante eligió un verde esmeralda profundo con brillo magnético y efecto aterciopelado. Una manera elegante de incorporar el espíritu de Halloween sin recurrir a dibujos temáticos.

Dua Lipa mostró una manicura green cat eye en verde esmeralda, con brillo magnético y una estética oscura ideal para Halloween.

Oscura, brillante y diferente cada vez que recibe la luz. La última manicura de Dua Lipa reúne los códigos de Halloween sin utilizar calabazas, fantasmas ni telarañas: todo el impacto está concentrado en un verde esmeralda profundo con efecto cat eye.

En primer plano, el esmalte magnético revela un brillo cambiante y aterciopelado que recuerda a una manzana envenenada.

La cantante estrenó el diseño durante la noche de apertura de Lincoln in the Bardo, en la Metropolitan Opera de Nueva York. La responsable fue la nail artist Mei Kawajiri, quien reemplazó el negro que Dua suele elegir por un tono joya con reflejos magnéticos.

Cómo es la manicura green cat eye de Dua Lipa

El diseño presenta una base verde muy oscura atravesada por destellos más claros. El brillo no se distribuye de manera uniforme: se concentra en determinadas zonas y crea una franja luminosa que cambia según el movimiento de las manos.

Este resultado es característico de la manicura cat eye, conocida así porque reproduce visualmente el reflejo alargado del ojo de un gato. En este caso, el verde esmeralda y la profundidad del color le aportan una apariencia aterciopelada, casi tridimensional.

Dua llevó las uñas largas y con forma almendrada, una elección que acompaña la intensidad del esmalte sin sumar otros elementos decorativos.

Cómo se logra el efecto cat eye

La técnica se realiza con un esmalte magnético que contiene pequeñas partículas reflectantes. Antes de que el producto se fije, se acerca un imán especial para desplazar esas partículas y concentrar el brillo en la dirección elegida.

Dua Lipa acompañó su look con una manicura green cat eye en verde esmeralda, creada por la nail artist Mei Kawajiri.

La posición y el movimiento del imán permiten crear una línea más definida, una iluminación central o un efecto difuso similar al terciopelo. Después se sella la manicura para conservar el diseño.

Para recrear la versión de Dua Lipa, la clave está en elegir un verde esmeralda oscuro y mantener el resto de la propuesta limpio, sin dibujos ni aplicaciones que compitan con el reflejo.

Una manicura de Halloween que continúa vigente después de la fecha

El mayor atractivo del green cat eye es que no queda limitado a la noche del 31 de octubre. Su paleta oscura conecta con Halloween, pero el tono joya y el brillo le permiten funcionar también como una manicura elegante para una salida o un evento.

La tendencia cat eye crea una franja luminosa que se desplaza visualmente con la luz y aporta profundidad a las uñas.

Dua Lipa encontró así una forma discreta de sumarse a la estética de la fecha: no necesita un disfraz ni un nail art evidente. El efecto aparece cuando las manos se mueven y la luz revela las diferentes tonalidades del verde.