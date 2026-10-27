Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Las fotos de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta en su primer viaje juntos tras confirmar su noviazgo

Published

La bailarina y el empresario llegaron a Aeroparque y se mostraron muy felices.

A tres semanas de confirmar su separación de El Chato Prada, Lourdes Sánchez arribó a Buenos Aires en compañía de su flamante novio, Francisco Liotta.

Aunque se trató de la primera aparición pública de la pareja tras oficializar el romance, se mostraron muy acaramelados, intercambiaron miradas cómplices y sonrisas.

A su llegada, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes se mostró muy feliz por su presente sentimental con el empresario hotelero, pero aclaró que va paso a paso y que aún no lo presentó con su hijo Valentín.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta llegaron a Buenos Aires y se mostraron muy enamorados. (Foto: Movilpress)
Lourdes Sánchez y Francisco Liotta llegaron a Buenos Aires y se mostraron muy enamorados. (Foto: Movilpress)

Además, remarcó que adora a Prada, quien fue su pareja durante 16 años, pero señaló que “el amor se transformó”, y que, aunque no lo ama como hombre, siempre va a prevalecer el respeto”.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta, en el aeropuerto. (Foto: Movilpress)
Lourdes Sánchez y Francisco Liotta, en el aeropuerto. (Foto: Movilpress)

Los detalles sobre la separación de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

A comienzos de octubre, luego de que se confirmara la separación de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada, la periodista Fernanda Iglesias tuvo un intercambio de mensajes con la bailarina en Puro Show (eltrece).

Allí la artista dio a conocer detalles sobre su separación, donde aseguró que hace tiempo que estaba muy mal la relación con el reconocido productor de Marcelo Tinelli, y reconoció también que fue infiel.

“Nos separamos ya hace un tiempito. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida de mentiras”, sorprendió Sánchez.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron tras 16 años de relación. (Foto: Instagram/lourdesanchezok).
Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron tras 16 años de relación. (Foto: Instagram/lourdesanchezok).

Al respecto, explicó: “Pasa que con Pablo hace años que venimos remándola, pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo. Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”.

Luego de que confirmara el vínculo con el rugbier, pero aclarara que no fueron las fechas que trascendieron, la periodista quiso saber cómo se había enterado su ex. ”Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular, y no voy a dar más detalles. Tampoco había algo grave ahí, te diría que era hasta naif, porque solo hablaba con este chico”, reconoció.

Frente a la situación, Sánchez señaló que Prada le contó todo a Ángel de Brito hace unos días porque “está dolido”. “No quería separarse y está superdespechado, pero lo entiendo. Aunque hay cosas con las que estuvo muy mal, yo traté de cuidarlo, y él solo sacó esto a la luz sin necesidad”, agregó.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

LEANDRO Zdero, de fiesta en Corrientes mientras Chaco se inunda y más de mil chaqueños abandonan sus hogares

El gobernador participó de una celebración en la provincia vecina mientras las inundaciones obligaban a 1.194 personas a dejar sus viviendas. Su presencia en...

4 días ago

Politica

Juan Grabois se metió en la interna del peronismo y definió quién sería el candidato natural si Cristina Kirchner no compite

El diputado nacional planteó su postura sobre la interna opositora, explicó qué escenario imagina sin Cristina Kirchner y dejó una señal sobre el futuro...

2 días ago

Mundo

SNAP en Texas: quiénes pierden los cupones de alimentos bajo la nueva ley y qué hacer si la solicitud está atrasada

Nuevas exigencias laborales y restricciones migratorias dejaron fuera del programa a cientos de miles de beneficiarios, mientras la agencia estatal procesa apenas seis de...

4 días ago

Politica

Itai Hagman cuestionó el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA: “Es realmente insólito”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. Durante...

4 días ago