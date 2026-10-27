Siguen las lluvias y tu pelo lo sabe: cómo controlar el frizz y la humedad

La humedad puede alterar la forma del pelo y hacer que pierda definición. La especialista Georgina Buscaglia explica cómo proteger la fibra y sostener el cuidado entre lavados.

Una guía para entender por qué aparece el frizz y cuidar el pelo desde la ducha hasta los retoques entre lavados.

Te peinás, salís a la calle y, en pocos minutos, el pelo empieza a expandirse. Aparecen fibras que se separan del resto, se pierde la definición y sentís que la humedad volvió a ganar.

Para controlar el frizz, primero tenés que entender qué es. Cuando sabés qué está pasando, cuidarlo se vuelve más simple de lo que pensás.

Qué es el frizz y por qué aumenta con la humedad

El frizz aparece cuando las fibras se separan y pierden alineación: son esos pelitos que sobresalen del conjunto y hacen que el pelo se vea más expandido. La humedad favorece este efecto porque la fibra puede absorber agua del ambiente y cambiar de forma.

Cuando su superficie está deteriorada —como puede suceder por decoloraciones, calor o desgaste—, resulta más difícil mantenerla suave y ordenada. También intervienen las cargas eléctricas de su superficie, que pueden contribuir a que las fibras se repelan.

Entenderlo nos da una pista para cuidarlo: necesitamos mantener la fibra acondicionada y revestida para que responda mejor frente a la humedad.

Qué significa “blindar” el pelo contra el frizz

El secreto está en blindar el pelo. Esto significa crear un revestimiento cosmético que ayude a suavizar su superficie, disminuir la fricción y mantener las fibras más alineadas.

Ahí entran en juego los emolientes, los agentes acondicionadores y los productos que forman una película protectora. Estos componentes están presentes en las fórmulas de acondicionadores, cremas sin enjuague, sérums y aceites cosméticos.

El revestimiento mejora el tacto y la manejabilidad, aunque no vuelve impermeable al pelo. La clave consiste en sostener ese cuidado desde la ducha hasta los días posteriores al lavado.

En la ducha: cuándo aplicar acondicionador después de la máscara

Si usás una máscara y el pelo todavía necesita mayor suavidad y desenredo, el acondicionador puede complementar el tratamiento. No todas las máscaras requieren este paso: depende de su fórmula y de cómo quede tu pelo.

El acondicionador ayuda a revestir y lubricar la superficie. Aunque se enjuaga, parte de sus agentes permanece depositada sobre la fibra. Por eso, su efecto continúa después del lavado.

Aplicalo especialmente en medios y puntas y respetá las indicaciones del producto.

Al salir de la ducha: leave-in, sérum y aceite

Retirá el exceso de agua con una toalla, sin frotar, y aplicá un producto sin enjuague. Este paso permite continuar el acondicionamiento mientras preparás el pelo para el modelado.

Puede ser un spray, una leche o una crema para peinar. El pelo fino suele necesitar texturas livianas; el más grueso o sensibilizado puede beneficiarse con fórmulas más emolientes. Elegí según tu tipo de pelo y empezá con poca cantidad.

Sobre el pelo húmedo también podés sumar unas gotas de sérum o aceite cosmético apto para este uso. Distribuilas entre las manos y después aplicalas de medios a puntas, concentrándote en las zonas más ásperas.

La cantidad tiene que acompañar las necesidades de tu pelo: buscamos que quede suave y con movimiento, sin saturarlo.

Cómo mantener el cuidado entre lavados

El cuidado no termina cuando te secás el pelo. Si al día siguiente las puntas vuelven a sentirse ásperas o aparecen fibras sueltas, podés reforzarlo con una pequeña cantidad de sérum o aceite apto para usar en seco.

Según la necesidad del pelo, ese retoque puede repetirse dos o tres veces entre lavados. No hace falta hacerlo por obligación: observá cómo responde.

Si se apelmaza, pierde movimiento o se siente aceitoso, reducí la cantidad de producto o espaciá las aplicaciones.

*Georgina Buscaglia es especialista en color y cuidado del pelo / @exhalapeluqueria