Una encuesta revela que Cristina mide casi 50 puntos en Catamarca y hay revuelo en el peronismo

Una encuesta reveló que Cristina Kirchner mide casi 50 puntos de imagen positiva en Catamarca y generó revuelo en el peronismo, en donde todavía no tienen la respuesta de cómo resolver la candidatura presidencial del espacio con la dirigente más competitiva presa.

El sondeo de Zuban Córdoba determinó que la ex presidenta tiene un 47,3% de imagen positiva y un 52 de negativa. Es una tendencia que se repite sobre todo en el interior, con un descenso marcado de la imagen negativa que tenía cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández. La imagen positiva de Axel Kicillof, el candidato en carrera del peronismo que más mide en las encuestas, es de 27,6% en Catamarca.

Cristina está mejor evaluada en esa provincia aún que Raúl Jalil, el gobernador, que tiene 40,3% de positiva y queda detrás del intendente Gustavo Saadi (56,7%) y la senadora Lucía Corpacci (54,9%) dentro del peronismo.

Saadi, como anticipó LPO, es el candidato del peronismo opositor y aliado de Corpacci. Estos números, de confirmarse, sepultan la tentación de Jalil de competir por otro mandato, como le piden desde la Casa Rosada.

El equívoco peronista

Esta tendencia se repite en otras provincias en las que el peronismo tiene medido un piso de 40 puntos para la ex presidenta. En La Cámpora revelaron a LPO que los focus group que hacen en el Conurbano también muestran un claro giro a favor de Cristina. En los primeros dos años de mandato de Javier Milei, los jóvenes respondían en esos focus con mensajes contra la política y señalaban a Cristina como parte del problema. Ahora eso cambió y dicen que sus padres estaban mejor cuando gobernaba la ex presidenta.

Los focus group que hace el peronismo en el Conurbano muestran un giro a favor de Cristina. En los primeros dos años de mandato de Javier Milei, los jóvenes respondían contra la política y señalaban a Cristina como parte del problema. Ahora eso cambió y dicen que sus padres estaban mejor cuando gobernaba la ex presidenta.

Fuentes de La Cámpora compartieron con LPO una serie de respuestas que escucharon en los últimos focus. “Veía a mi vieja tomarse un remis al supermercado porque no podía caminar con tantas bolsas, ahora va al almacén de la cuadra y vuelve con una bolsita”, dijo uno de los jóvenes.

“Tomaba cerveza y comía pizza los fines de semana, me podía dar un gusto cada tanto”, “Me hice el cuarto en casa”, “Me compré una moto”, fueron otras respuestas.

En el kirchnerismo están al tanto de la subida de Cristina en las encuestas y por ahora eligen destacar el análisis de Miguel Pichetto, que advierte que el sistema político no puede permitir que la candidata que más mide no pueda competir. Por eso aseguran que el primer objetivo es recuperar sus derechos políticos y la libertad. Pero admiten que es una jugada poco probable, porque no creen que la Corte cambie sus fallos por más que la ONU salga con un pronunciamiento a favor de Cristina.

Entonces, el plan B es que con esos números todos los que quieran ser candidatos pasen por San José 1111. “Con estos números, Cristina tendrá más poder para participar del ordenamiento del peronismo”, afirmó a LPO un dirigente cercano a la ex presidenta.

El tema histórico de Cristina es su techo electoral, por algo recurrió a Alberto y a Massa

Un dirigente peronista más ubicado hacia el centro, evaluó los posibles motivos de su crecimiento electoral: “Cristina sube cuando hay problemas económicos porque la gente se acuerda que en su gobierno la pasaba mejor; y si lo de Milei no funciona lo que está enfrente es el peronismo y para la gente, Cristina es la jefa del peronismo”.

Este dirigente agregó que en todo caso la única pregunta importante es: “Cuál será la salida pragmática de la ex presidenta”.

“El tema histórico de Cristina es su techo electoral, por algo recurrió a Alberto y a Massa”, agregó en diálogo con LPO el encuestador Hugo Haime, y luego de confirmar que a nivel nacional la tiene por encima de los 40 puntos, esto coincide con que en la mayoría de los sondeos, más del 60 por ciento responde que está bien condenada.

“Cristina crece en silencio, pero imagen no es igual a votos”, agregó Haime. “Es la que más mide en imagen, por eso su responsabilidad es ayudar a que gane el peronismo. Si el peronismo gana ahí tendrá más fuerza para cuestionar el fallo judicial”, concluyó el consultor.