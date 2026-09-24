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Michelle Notagay recibe la primavera en el corazón del Impenetrable Chaqueño

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Una Producción exclusiva para esperar la primavera, ni más ni menos que en El Río Bermejo, a 12 km de El Espinillo, y 81 km de Juan José Castelli Chaco. La diosa del Impenetrable, vivió una atractiva y encendida jornada de camping en donde, la belleza autóctona y la alta temperatura, armonizaron con el calor del momento y la naturaleza divina.

 

 

👏🏻Las raíces y el amor a su querencia están siempre presentes. Michelle Notagay, visita constamente el Chaco, su provincia, para visitar a su familia y a entregar donaciones qué pronto les mostraremos en fotos y videos.

 

DIOSA DEL IMPENETRABLE 🔥💚👏🏻 @michelle_notagay @mntvmichellenotagay @mariocasalon

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