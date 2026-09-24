El lamento de Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió la selección de Ecuador: “No fue el debut esperado”

En medio de esta extensa fecha FIFA, Marcelo Gallardo tuvo su debut como entrenador de Ecuador. Sin embargo, el resultado no fue el esperado: perdió 3-0 ante Corea del Sur de visitante. Tras el encuentro, el Muñeco se lamentó por este traspié.

“No fue el debut esperado. Creo que las intenciones que tuvimos en el partido nos alcanzaron solamente para una sola mitad”, afirmó.

Y agregó: “Nos empezó a pasar factura todo lo sucedido, el viaje, el poco descanso, las pocas horas de dormir y demás, y lo sufrimos, padecimos el segundo tiempo. Los muchachos padecieron el partido en la segunda mitad”.

Marcelo Gallardo tuvo un fallido debut como entrenador de la selección de Ecuador: perdió 3-0 ante Corea del Sur. (Foto: EFE)

Ante esta derrota en su primer partido como seleccionador nacional, Gallardo pidió calma para poder trabajar: “Tratar de tener calma en la derrota, más allá de que está bien que duela. Pero, bueno, sobre todas las cosas, darles tranquilidad, que descansen; hay que descansar, hay que empezar a inyectar conceptos futbolísticos, de idea… Tenemos que hacer una evaluación individual y del equipo”.

En este sentido, puso el foco en dar vuelta la página y apuntar a fortalecer su idea de juego en sus jugadores en esta fecha FIFA. “Vamos a aprovechar esta gira para eso. Tenemos compromisos claramente de partidos que nos disponen a tener que intentar tener buenas prestaciones para que justamente el resultado de hoy, que es desfavorable, no repercuta negativamente. Sí, que duela, pero ya está y seguiremos pensando en lo que viene”, afirmó.

El próximo partido de Ecuador será el 1 de octubre ante Japón en esta gira asiática.

Gallardo debutó como DT de Ecuador. (Foto: X/@LaTri).

El Muñeco reemplazó en el cargo a otro argentino, Sebastián Beccacece, que dejó de ser el DT de la Tri tras la eliminación ante México en los 16avos de final del Mundial.

El exentrenador de River fue presentado hace unos días y comenzó con decisiones fuertes, ya que dejó fuera de la lista a Kendry Páez, a quien dirigió en el Millonario. Además, no fueron citadas grandes figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, debido a que se encuentran lesionados.