Tucumán: Detuvieron a tres personas y secuestraron seis aeronaves en el marco de una investigación

A raíz del operativo realizado en junio pasado, cuando los gendarmes hallaron 449 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional Nº 157, comenzaron las pesquisas.
A partir de ese hecho, se concretaron las medidas judiciales en las localidades de Famailla, Estación Araoz, Tafí del Valle y Aguilares, permitiendo incautar dinero, divisas, dispositivos telefónicos, vehículos y equipos de aeronavegación entre otros elementos.
Asimismo, se efectuaron hasta el momento 9 detenciones en total.
Durante la madrugada del lunes pasado, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Tucumán” en coordinación con el Escuadrón 71 “Aguilares” y con apoyo de otras Unidades de la Fuerza, llevaron a cabo una serie de allanamientos el marco de una causa en infracción de la Ley 23.737.
El procedimiento que dio origen a la investigación tuvo lugar el 04 de junio, cuando personal de la “Sección Monteros” controlaron una camionera. Al inspeccionar la parte trasera del vehículo, los gendarmes hallaron 449 paquetes de cocaína con un peso de 470 kilos 470 gramos. Como consecuencia, el conductor quedo detenido.
A partir de este hecho, las Unidades Técnicas de la Institución llevaron adelante las averiguaciones que permitieron avanzar con la causa, con cinco detenciones más. En ese contexto, el Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán ordenaron cumplimentar el pasado lunes los registros domiciliarios en cuatro localidades del sur de la provincia.
Como resultado de los allanamientos, los funcionarios lograron la detención de tres hombres más y secuestraron dinero en efectivo, divisas estadunidenses, dispositivos telefónicos, documentación y otros elementos de interés.
Entre los elementos incautados, se destacan seis aeronaves, cuatriciclos, motocicletas y equipos de aeronavegación, los cuales quedaron a disposición de la Justicia Federal.