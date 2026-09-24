Tucumán: Detuvieron a tres personas y secuestraron seis aeronaves en el marco de una investigación

A raíz del operativo realizado en junio pasado, cuando los gendarmes hallaron 449 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional Nº 157, comenzaron las pesquisas.

A partir de ese hecho, se concretaron las medidas judiciales en las localidades de Famailla, Estación Araoz, Tafí del Valle y Aguilares, permitiendo incautar dinero, divisas, dispositivos telefónicos, vehículos y equipos de aeronavegación entre otros elementos.

Asimismo, se efectuaron hasta el momento 9 detenciones en total.