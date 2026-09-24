De “RuPaul’s Drag Race” a Buenos Aires: Violet Chachki confirmó su show en la Argentina

Violet Chachki vendrá a la Argentina. La ganadora de la séptima temporada de RuPaul’s Drag Race USA, el exitoso reality show, se presentará el 9 de octubre en Deseo Club.

La artista es una drag-queen de primera línea: fashion icon, figura de burlesque y acrobacias aéreas, modelo e intérprete musical. Su fiesta en Buenos Aires también contará con performances, runway y un DJ set.

La noche comenzará a las 22 con performers y DJs locales. Acompañarán a Violet grandes artistas como “Orkgotik”, Drag Queen colombiana, finalista de The Boulet Brothers’ Dragula; “Mabel”, la DJ más hot del momento; y muchas más como Lest Skeleton, Bond, Fifi Tango, La Fox y La Fuego, La Santamaría y La Malibú.

El warm up estará a cargo de Trabestia, el Drag Club más importante de la Argentina. Nacida en Buenos Aires como la primera fiesta hecha por y para Drag Queens del país, lleva casi una década construyendo escena y haciendo brillar a nuevas generaciones de artistas Drag.

Violet Chachki estará en la Argentina los primeros días de octubre. (Foto: @violetchachki)

Quién es Violet Chachki

Violet Chachki no es solo una drag queen: es una figura de la moda internacional. Ganó la temporada 7 de RuPaul’s Drag Race en 2015 y desde entonces construyó una carrera que cruza el mundo drag con las pasarelas más exigentes.