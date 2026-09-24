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De “RuPaul’s Drag Race” a Buenos Aires: Violet Chachki confirmó su show en la Argentina

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La ganadora del popular reality protagonizará una noche muy especial en Villa Ortúzar.

Violet Chachki vendrá a la Argentina. La ganadora de la séptima temporada de RuPaul’s Drag Race USA, el exitoso reality show, se presentará el 9 de octubre en Deseo Club.

La artista es una drag-queen de primera línea: fashion icon, figura de burlesque y acrobacias aéreas, modelo e intérprete musical. Su fiesta en Buenos Aires también contará con performances, runway y un DJ set.

La noche comenzará a las 22 con performers y DJs locales. Acompañarán a Violet grandes artistas como “Orkgotik”, Drag Queen colombiana, finalista de The Boulet Brothers’ Dragula; “Mabel”, la DJ más hot del momento; y muchas más como Lest Skeleton, Bond, Fifi Tango, La Fox y La Fuego, La Santamaría y La Malibú.

El warm up estará a cargo de Trabestia, el Drag Club más importante de la Argentina. Nacida en Buenos Aires como la primera fiesta hecha por y para Drag Queens del país, lleva casi una década construyendo escena y haciendo brillar a nuevas generaciones de artistas Drag.

Violet Chachki estará en la Argentina los primeros días de octubre. (Foto: @violetchachki)
Violet Chachki estará en la Argentina los primeros días de octubre. (Foto: @violetchachki)

Quién es Violet Chachki

Violet Chachki no es solo una drag queen: es una figura de la moda internacional. Ganó la temporada 7 de RuPaul’s Drag Race en 2015 y desde entonces construyó una carrera que cruza el mundo drag con las pasarelas más exigentes.

  • Primera drag queen en desfilar en la Semana de la Moda de Milán (Moschino, 2018)
  • Entre las primeras drag queens en pisar la alfombra del Met Gala (2019)
  • Primera alumna de Drag Race en tener una tapa propia de Vogue (Vogue Czechoslovakia, 2023)
  • Giró junto a Dita Von Teese en «The Art of Teese», el tour de neoburlesque más importante del circuito
  • Primera drag queen en protagonizar una campaña de lencería internacional (Bettie Page, 2017)
  • Más de 2 millones de seguidores en Instagram y un canal de YouTube con 290 mil suscriptores

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