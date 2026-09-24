Guido Süller reveló cuántas veces por día hacía el amor con su novio de 22 años y dejó a todos sin palabras

Guido Süller dio detalles de su vida íntima con Hernán Sanabria y generó revuelo en las redes sociales. Luego de revelar cómo fue su primera vez, sacó a la luz cuál fue su récord sexual y la cifra fue impactante.

“¡No sabés lo que es en la cama! No sé si lo puedo contar, pero no puedo seguirlo, obviamente. Lo hicimos diez veces en un día”, se le escuchó decir en una nota con Paparazzi.

Guido reconoció que la diferencia de edad entre ellos no fue un impedimento para jugársela por amor, aunque recibió críticas por llevarle 40 años.

Guido Süller y Hernán Sanabria. (Foto: @guido_suller)

“Era virgen. Le dije: ‘vos relajate y yo te enseño’, digamos. Yo sí tengo muchísima experiencia. No va a pasar nada del otro mundo’”, expresó a la hora de mencionar la primera vez que se entregaron a la pasión.

Y agregó: “Para la primera relación puse una música linda y fue más de besos, de caricias. No sé, como más romántico, digamos. No fue una cosa todo así salvaje”.

Guido Süller, enamoradísimo de Hernán Sanabria. (Foto: captura Instagram/hernaans_)

La primera vez que Guido Süller habló de su joven novio

Cuando comenzó la historia de amor, el mediático habló del tema en un programa de TV. Allí, evidenció que estaba muy feliz con el romance, y que se sentía contenido y enamorado.

“Es más chico, no menor. Es veinteañero. Siempre me gustaron más jóvenes porque el joven es más feliz, porque la vida no lo golpeó. Y a él lo encontré en Instagram. Nunca salí con gente de mi edad”, sostuvo en Poco Correctos (eltrece).

Las opiniones malintencionadas no tardaron en llegar, especialmente después de que expusiera detalles sexuales -y muy fuertes- de la pareja.

Quién es Hernán Sanabria, el joven de 22 años con el que se casó Guido Süller (Foto: Gentileza Hernán Sanabria)

“Absolutamente desubicado, fuera de lugar”, “Perdió todas las neuronas”, “Qué horror, un mamarracho”, “Tiene la mente retorcida”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en X.