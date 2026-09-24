Gran Resistencia: la pobreza volvió a subir y alcanzó al 48,6% de la población

Tras la reducción registrada durante el segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó 6,4 puntos porcentuales en los primeros seis meses de 2026. La indigencia también creció y llegó al 17,3%. En términos poblacionales, unas 28.500 personas volvieron a quedar debajo de la línea de pobreza y otras 17.500 ingresaron a la indigencia.

La evolución de la pobreza en Gran Resistencia mostró un fuerte cambio durante el primer semestre de 2026. Después de la reducción registrada en la segunda mitad de 2025, los nuevos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC muestran que la situación volvió a deteriorarse durante los primeros seis meses de este año: la pobreza alcanzó al 48,6% de las personas, mientras que la indigencia llegó al 17,3%.

La comparación con el segundo semestre de 2025 permite dimensionar el cambio. En ese período, la pobreza había alcanzado al 42,2% de la población del aglomerado chaqueño. En apenas seis meses, el indicador aumentó 6,4 puntos porcentuales. La indigencia, por su parte, pasó del 13,2% al 17,3%, lo que representa una suba de 4,1 puntos porcentuales.

Los datos oficiales del INDEC muestran además que el incremento no se limitó a la cantidad de personas afectadas. También aumentó la proporción de hogares que no logran superar las líneas de pobreza e indigencia.

En el segundo semestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 34% de los hogares de Gran Resistencia. En el primer semestre de 2026 ese porcentaje trepó al 40,3%, una diferencia de 6,3 puntos. En el caso de la indigencia, el indicador pasó del 10,6% al 14,2% de los hogares, con una suba de 3,6 puntos porcentuales.

BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

El cambio también puede observarse en valores absolutos. Durante el segundo semestre de 2025, el informe había contabilizado 180.486 personas pobres en Gran Resistencia. En el primer semestre de 2026, la estimación del INDEC ascendió a unas 209.000 personas.

De esta manera, la cantidad de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza aumentó en aproximadamente 28.500 habitantes en seis meses.

Algo similar ocurrió con la indigencia. El segundo semestre de 2025 había cerrado con 56.427 personas indigentes en el aglomerado chaqueño. Para el primer semestre de 2026, el INDEC estimó unas 74.000 personas en esa situación. Esto implica alrededor de 17.500 personas más por debajo de la línea que determina la indigencia.

En cuanto a los hogares, la cantidad de unidades familiares pobres pasó de unas 47.600 a aproximadamente 55.000, mientras que los hogares indigentes aumentaron de unos 14.900 a 19.000.

La comparación permite observar un comportamiento diferente entre ambos períodos. Durante el segundo semestre de 2025, Gran Resistencia había experimentado una importante reducción de la pobreza. En aquel momento, la medición había registrado una caída de 18,6 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había alcanzado al 60,8% de las personas.

Ese descenso había significado que decenas de miles de personas dejaran de estar por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, los resultados correspondientes al primer semestre de 2026 muestran que esa mejora no se sostuvo completamente.

En seis meses, la pobreza volvió a ubicarse cerca de la mitad de la población del aglomerado y la indigencia recuperó parte del terreno que había perdido durante la segunda mitad del año pasado.

El nuevo escenario implica, por lo tanto, que Gran Resistencia pasó de 42,2% a 48,6% de pobreza y de 13,2% a 17,3% de indigencia entre un semestre y otro.

CANASTAS

El contexto que acompaña los nuevos resultados permite observar una de las razones por las que los indicadores se movieron en esa dirección. El INDEC señaló que, para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos, durante el primer semestre de 2026 los ingresos de los hogares aumentaron a un ritmo inferior al de las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia.

El ingreso per cápita familiar creció 11,5% respecto del semestre anterior, mientras que las canastas regionales promedio aumentaron 21,4% en el caso de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y 19,6% en el caso de la Canasta Básica Total (CBT).

La CBA es la referencia utilizada para establecer la línea de indigencia, mientras que la CBT incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios considerados esenciales y determina la línea de pobreza.

Así, el propio organismo estadístico explica que, cuando los ingresos avanzan por debajo del incremento de las canastas, se reduce la capacidad de los hogares para superar esas líneas.

POR ENCIMA DEL PROMEDIO DEL NEA

Los nuevos resultados también vuelven a mostrar la particular situación del aglomerado chaqueño dentro de la región.

Durante el primer semestre de 2026, el 41,5% de las personas del NEA se encontraba bajo la línea de pobreza. En Gran Resistencia, ese porcentaje llegó al 48,6%, es decir, 7,1 puntos porcentuales por encima del promedio regional.

La diferencia es todavía más marcada cuando se observa la indigencia. Mientras el promedio del NEA fue del 10,5%, Gran Resistencia alcanzó el 17,3%, una brecha de 6,8 puntos porcentuales.

En la comparación con los otros aglomerados de la región, Gran Resistencia registró una pobreza de 48,6%, frente al 41% de Corrientes, 29,9% de Formosa y 42,2% de Posadas. En indigencia, los valores fueron 17,3% para Gran Resistencia, 8,6% para Corrientes, 5,9% para Formosa y 8,2% para Posadas.

DIARIO NORTE