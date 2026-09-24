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Interceptaron un tour de compras con mercadería de contrabando y hojas decoca

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Efectivos dependientes del Escuadrón 58 “La Rioja” de Gendarmería Nacional Argentina, controlaron ayer un colectivo de pasajeros que circulaba por la Ruta Provincial N° 5, a altura del barrio Parque Industrial. El personal del Grupo “Talamuyuna” y Sección “Núcleo” constataron el traslado de 215 bultos que contenían mercadería del rubro tienda, juguetes, bazar y electrodomésticos sin el aval aduanero correspondiente.

 

Intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) delegación La Rioja. El avalúo asciende a 175.000.000 de pesos.

De igual manera, los gendarmes inspeccionaron otros tres ómnibus y se secuestraron 83 paquetes que contenían un total de 22 kilos 600 gramos de hojas de coca en estado natural.

 

Tras individualizar a los infractores, se labraron las actuaciones pertinentes.

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