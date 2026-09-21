Manuel Adorni justificó sus bienes ante la Justicia: dijo que tenía ahorros por casi USD 600 mil en bitcoin

Luego de que la Justicia le concediera una prórroga, el ex jefe de Gabinete cumplió con el trámite judicial. Dijo que el dinero en efectivo provino de ganancias en criptomonedas obtenidas antes de ser funcionario y negó haberle pagado USD 245 mil al contratista Matías Tabar por las obras en Indio Cuá

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni negó haber pagado USD 245 mil por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron USD 175 mil y que su dinero en efectivo provino de ahorros por USD 600 mil que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018, al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita.

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En el documento de 78 carillas sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Los ahorros en Bitcoin

El ex funcionario del gobierno de Javier Milei sostuvo que los dólares declarados provienen de la liquidación de bitcoin entre 2017 y 2018. Afirmó que ocho billeteras le generaron USD 591.544,61 y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”, argumentó su abogado Matías Ledesma. Según la defensa, esas direcciones registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y ya no conservan saldo.

“El origen de los fondos declarados bajo el rubro ‘venta de activos’” se vincula con “el producto de la liquidación” de esas billeteras. La defensa estimó el total obtenido en USD 591.544,61 y sostuvo que una porción de ese dinero permaneció guardada en efectivo fuera del circuito bancario.

La presentación reconoce que la compra y la liquidación de las criptomonedas se habrían realizado mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras. También afirma que los dólares fueron conservados en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. “Los dólares así percibidos fueron parte reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio”, explicó el abogado en el escrito.

Manuel Adorni dijo que tenía USD 600 mil de ahorros por ganancias con criptomonedas antes de ser funcionario y parte de ese dinero se guardaba en su casa (Imagen Ilustrativa Infobae) Manuel Adorni dijo que tenía USD 600 mil de ahorros por ganancias con criptomonedas antes de ser funcionario y parte de ese dinero se guardaba en su casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además se insinuó que si hubo algún delito de orden tributario debería investigarlo en todo caso la justicia en lo penal económico y no el fuero federal.

La presentación se produce a 137 días de la entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la que había dicho que estaba trabajando en el tema, luego de que se conociera que pagó en efectivo refacciones onerosas que se realizaron en su casa del barrio privado Indio Cuá.

El 10 de agosto pasado, el fiscal Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

La casa de Indio Cuá

Sobre la compra de la casa del country Indio Cuá y los pagos en efectivo, Adorni sostuvo que se financió con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 en efectivo. “La compra del lote 380 del Country Indio Cuá, por un valor de USD 120.000, se financió mediante el mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 (Escritura N.º 119) por USD 100.000, abonándose el saldo de USD 20.000 con dinero en efectivo bajo la custodia de Bettina Angeletti”, esposa del exfuncionario, explicó.

La presentación cuestiona los USD 245.000 que el contratista Matías Tabar declaró como testigo que le pagó en efectivo por las refacciones en la vivienda y sostiene que el desembolso fue por un total de USD 175.000, que salieron de la cuenta bancaria de Adorni y provenían de sus ahorros.

También aludió a diferentes montos que informó el contratista y a que más de quince ítems de una planilla final “carecen de fecha de registro”. “La suma de los rubros que Tabar mismo consignó en su primera planilla (‘mov. 380 final’) arroja USD 285.929,00, y no los USD 245.929,00 que el testigo declaró como costo total de la obra.”

La fachada de la casa de Adorni en Indio Cuá La fachada de la casa de Adorni en Indio Cuá

Las respuestas

El abogado Ledesma, presentó el requerimiento de justificación y anexos con documentación, al filo del vencimiento de la prórroga del primer plazo de 15 días hábiles que le había concedido el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.

El juez federal Ariel Lijo está a cargo de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni (Fuente) El juez federal Ariel Lijo está a cargo de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni (Fuente)

Adorni respondió cada uno de los 20 puntos que la fiscalía marcó como inconsistencias en su evolución patrimonial con explicación y respaldo documental y expuso “las razones jurídicas por las cuales corresponde tener por debidamente satisfecha la carga de justificación que la norma impone”.

El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó a Manuel Adorni justificar inconsistencias Fotografía: Adrián Escandar El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó a Manuel Adorni justificar inconsistencias Fotografía: Adrián Escandar

La defensa también explicó que la tasa de ingreso al country Indio Cuá por USD 5.000, quedó incluida en la reconstrucción del flujo de fondos en dólares. Las declaraciones juradas rectificativas de junio de 2026 incorporaron el activo y la deuda hipotecaria en mitades iguales para cada integrante del matrimonio.

Según el planteo, esa rectificación buscó “reflejar correctamente la situación de la sociedad conyugal” y no obedeció a un intento de ocultamiento patrimonial.

De acuerdo con el documento, los ahorros declarados en efectivo pasaron de USD 513.000 al cierre de 2023 a USD 388.961,52 al cierre de 2024 y a USD 209.961,52 al finalizar 2025.

La defensa planteó que esos fondos que ahorraban “para el futuro de sus hijos” fueron utilizados para la adquisición y la mejora de los inmuebles de Indio Cuá y un departamento en Caballito que compró Adorni durante su paso por la función pública. “Ese mismo dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”, afirma la presentación.

El escrito sostiene que la diferencia patrimonial bajo análisis, calculada por la fiscalía en $43.068.549, representa una brecha residual y no un enriquecimiento apreciable. La defensa señala que equivale al 15,8% de los egresos reconstruidos y afirma que los anexos contables y técnicos aportados cubren esa diferencia. Toda la documentación presentada quedará ahora bajo análisis de la fiscalía y si las explicaciones no convencen, se avanzará en un planteo ante el juez para que Adorni sea citado a declaración indagatoria.