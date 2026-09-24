¿El engaño más grande a los docentes? En 2021, Zdero quería convertir la cláusula gatillo en ley y ahora busca eliminarla

El Gobierno del Chaco envió a la Legislatura un proyecto de ley que cambia el sistema de actualización de los salarios docentes. La iniciativa deja atrás la cláusula gatillo y condiciona los futuros aumentos a la disponibilidad de recursos, la situación fiscal de la Provincia y las pautas macroeconómicas nacionales.

El giro es difícil de separar de la historia política del propio Leandro Zdero. En 2021, cuando era diputado provincial, impulsaba convertir la cláusula gatillo en ley para garantizar actualizaciones automáticas y trimestrales frente a la inflación.

El nuevo esquema comenzaría a aplicarse en 2027. Antes de otorgar aumentos, Hacienda y Educación deberán analizar la recaudación provincial, la coparticipación, los recursos nacionales, la inflación y el peso de los salarios sobre las cuentas públicas.

El artículo 7 es uno de los puntos centrales. Allí se establece que las actualizaciones salariales no podrán funcionar como mecanismos automáticos de indexación ni generar incrementos vinculados exclusivamente con la inflación.

A su vez, el artículo 4 señala que, luego de evaluar los recursos disponibles, el Ejecutivo “podrá” disponer nuevas actualizaciones. Es decir, el proyecto no fija porcentajes mínimos, plazos obligatorios ni una fórmula que garantice que el salario acompañe la evolución de los precios.

Tampoco ofrece una respuesta concreta a las actualizaciones reclamadas por los docentes desde que dejó de aplicarse la cláusula gatillo en 2025.

Lo que Zdero defendía antes de ser gobernador

En 2021, Zdero presentó como diputado el proyecto 291/21. Su propuesta buscaba establecer por ley una actualización automática y trimestral de los salarios docentes de acuerdo con la inflación.

La idea era evitar que la recuperación del salario dependiera de la voluntad del Gobierno de turno y transformar la cláusula gatillo en una garantía permanente.

Cuando llegó a la Gobernación todavía sostenía públicamente esa posición. En enero de 2024, al anunciar el pago de la cláusula gatillo, aseguró que era una herramienta que había “siempre defendido”. Durante ese año, su Gobierno la presentó además como parte del compromiso asumido con la docencia chaqueña.

Pero en 2025 dejó de aplicarse y el conflicto salarial terminó en la Justicia.

De una garantía automática a depender de la caja

Con la cláusula gatillo, la inflación generaba una actualización salarial. Con el nuevo proyecto, los aumentos dependerán de los recursos disponibles y de una decisión del Poder Ejecutivo.

El Gobierno argumenta que necesita compatibilizar la política salarial con la situación financiera de la Provincia, marcada por la fuerte dependencia de los recursos nacionales y el peso de los salarios dentro del presupuesto.

Los gremios docentes rechazan ese criterio porque entienden que, sin una actualización automática, desaparece una de las principales herramientas para preservar el poder adquisitivo.

Zdero llegó al Gobierno después de años de acompañar el reclamo docente y de proponer que la cláusula gatillo tuviera fuerza de ley. Cinco años después, impulsa un proyecto que elimina precisamente esa automaticidad.

Ahora será la Legislatura la que deberá resolver el futuro del sistema. Para los docentes queda, además de la pelea salarial, el contraste entre aquel Zdero que prometía blindar la cláusula gatillo y el gobernador que hoy busca dejarla atrás.

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