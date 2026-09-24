El jefe de Alpine analizó la actuación de Colapinto en las primeras prácticas y ya piensa en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Tras las dos primeras sesiones de entrenamientos, Alpine se prepara para la tercera práctica y la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. En la previa de ambas instancias, su jefe, Steve Nielsen, destacó a Franco Colapinto y contó cuál es el objetivo que tendrá el argentino junto a su compañero Pierre Gasly.

El argentino terminó 18° en la primera sesión y luego levantó su nivel para finalizar 11° en la segunda. Por su parte, el francés culminó 16° y 7°, respectivamente.

“Hicimos mucho trabajo y, en un circuito de estas características, cuantas más vueltas das, más podés aprender, ya que el agarre aumenta y los pilotos ganan confianza. Siempre ha sido un circuito difícil de dominar”, analizó Nielsen.

Colapinto terminó 11° en la segunda práctica en el circuito de Bakú. (Foto: AP)

Luego, analizó el rendimiento de los pilotos de Alpine: “Hicimos buenos progresos en la segunda sesión de entrenamientos libres, una vez que tanto Pierre como Franco pudieron completar algunas vueltas limpias y consistentes”.

Por último, reveló la gran meta que tienen para el resto del fin de semana. “Hay potencial, sin dudas, y todavía tenemos un poco más de rendimiento por encontrar. El objetivo, como siempre cada fin de semana, es que ambos pilotos puedan pelear por llegar a la Q3 y estar en condiciones de sumar puntos”, cerró en declaraciones al sitio oficial de Alpine.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 05.30 a 06.30

Clasificación: 09.00 a 10.00

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 08.00

*Horarios de Argentina

Colapinto vuelve a un circuito que le trae buenos recuerdos

El piloto argentino corre este fin de semana en el circuito callejero de Bakú en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino llega con confianza después de su séptimo puesto en Madrid y afronta una nueva fecha con Alpine.

La pista de Azerbaiyán tiene un significado especial para Colapinto. En 2024, cuando apenas disputaba su segunda carrera en la Fórmula 1 con Williams, consiguió allí el octavo puesto, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

Un año después, ya como piloto de Alpine, el argentino no pudo repetir aquella actuación y terminó 19°. Ahora buscará cambiar esa historia y extender el buen momento que atraviesa tras sus actuaciones en Monza y Madrid, donde volvió a meterse entre los diez mejores y sumó unidades importantes para el campeonato.