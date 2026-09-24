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Migue Granados volvió a piropear a Wanda Nara al ver sus fotos en bikini

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El conductor reaccionó a las imágenes de la modelo y dejó un particular mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Migue Granados volvió a reaccionar a las fotos de Wanda Nara en bikini y dejó un comentario que rápidamente llamó la atención de los usuarios en X.

El conductor volvió a elogiar a la modelo al ver las imágenes de ella que le sacaron los paparazzi en la playa y se virilizaron en las redes sociales. Esta vez, escribió: “Hasta que me llamen para hacer una campaña de Calvin Klein”.

El comentario no pasó inadvertido entre los seguidores del humorista, quienes no tardaron en dejar sus opiniones. “Agradecé que tu señora te da bola Migue”, “Comé que todavía queda carne en ese hueso”, “Hasta que Mike Wazowski ordene su papeleo”, “Unas ganas de hacer macana tenés colorado” y “No se entiende la metáfora Migue”.

El comentario picante que Migue Granados le dejó a las fotos de Wanda Nara en bikini (Foto: Captura X)
El comentario picante que Migue Granados le dejó a las fotos de Wanda Nara en bikini (Foto: Captura X)

Migue Granados ya había piropeado a Wanda Nara

No es la primera vez que Migue Granados reacciona públicamente a una publicación de Wanda Nara. A comienzos de agosto, el conductor había llamado la atención con otro comentario en las fotos de la modelo que se viralizaron en X.

En aquella oportunidad, su reacción también generó repercusión entre los usuarios de la plataforma y se convirtió en uno de los comentarios destacados de la publicación.

Migue Granados revolucionó las redes con un comentario sobre Wanda Nara (Foto: Instagram/miguegrana - wanda_nara)
Migue Granados revolucionó las redes con un comentario sobre Wanda Nara (Foto: Instagram/miguegrana – wanda_nara)

Ahora, con su nuevo mensaje, Migue volvió a dejar en claro que quedó impactado por las fotos de Wanda en bikini y su comentario volvió a generar repercusión en redes.

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