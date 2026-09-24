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CORRUPCION

La defensa al gobierno en la causa Andis quiere anular a Nadia Beller

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Nadia Beller complicó al Gobierno con nuevos aportes en la causa ANDIS

La expareja de Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Franco Picardi y aseguró que el consultor le habló de pagos ilegales vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Beller ofreció grabaciones de sus conversaciones y puso a disposición el contenido de su celular incautado en Bolivia, donde se investiga a Cerimedo por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito.

Según su testimonio, Cerimedo le dijo que “la corrupción estaba canalizada por la hermana del Presidente, Karina Milei”. También mencionó al empresario Vicente Quintanal como nexo con el Gobierno y a su exesposa Natalia Basil, quien habría denunciado irregularidades en ANDIS antes de dejar su cargo en 2024. Basil aparece en sociedades junto a Cerimedo y Quintanal, como Surlibre Inversiones y Patagonia Energy Holding.

El caso se centra en retornos de contratos y sobreprecios que, según audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo, se repartían entre Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas, dando por probada la existencia de una estructura destinada al saqueo de fondos para tratamientos de alto costo de personas con discapacidad.

La declaración de Beller abre una nueva línea de investigación sobre posibles coimas que llegaban a Casa Rosada, mientras las defensas intentan frenar el expediente con pedidos de nulidad.

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