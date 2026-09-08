La impactante transformación física de Licha Navarro de “Gran Hermano” para un campeonato de fisicoculturismo

Lisandro “Licha” Navarro sorprendió a sus seguidores con una impactante transformación física después de varios meses de entrenamiento.

El exparticipante de Gran Hermano se preparó para formar parte de un campeonato de fisicoculturismo y mostró el resultado del proceso en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen que dejó en shock a sus seguidores por el cambio que logró. La publicación dejó en evidencia el trabajo que realizó durante los últimos meses para llegar en condiciones a la competencia.

Licha Navarro presumió su físico en el campeonato. (Foto: Instagram/licha_navarro)

Se trata de los Ultimate Fitness Awards (UFA), un evento argentino que reúne al fisicoculturismo, el deporte y a creadores de contenido vinculados al mundo fitness.

En ese marco, Licha se subió al escenario para mostrar su físico después de meses de preparación. En una de las imágenes, posó sonriente con un buzo deportivo abierto que dejaba ver su abdomen. “Tamo ready”, escribió él.

Licha Navarro y una de las últimas imágenes que subió a sus redes. (Foto: Instagram/licha_navarro)

El cambio físico generó repercusión entre sus seguidores, que destacaron la transformación que tuvo desde su paso por la casa más famosa del país y el resultado que consiguió después de este período de entrenamiento.

Cabe recordar que en marzo de este año, Licha había preocupado a sus seguidores por un accidente que había sufrido cuando un perro le mordió la oreja y terminó en la guardia. En ese momento, había aparecido con la oreja vendada y un breve mensaje: “17 puntitos”

Licha Navarro y el día que se sumó a “Sex”

En 2024 Licha Navarro, el exparticipante de Gran Hermano, se sumó al elenco teatral de Sex, la obra de José María Muscari. Para el proyecto, el mediático apostó a un cambio de look y por aquellos días fue toda una sorpresa para sus fans.

“Este verano @lichanavarrook se suma a SEX”, anunció el director y productor teatral junto a una foto donde se lo veía al hermanito vestido con pantalón de cuero y cadenas.

Las fotos que Licha Navarro se había sacado para “Sex”. (Foto: Captura Instagram /licha_navarro)

Asimismo, Licha se había animado a una osada producción de fotos y compartió los resultados en sus redes sociales. “Ustedes lo pedían”, se leía en el posteo que hizo de manera conjunta con el perfil de la obra en cuestión.

Como era de esperarse, en ese momento el anuncio no pasó inadvertido entre los miles de seguidores del mediático que reaccionaron con todo tipo de ocurrencias.

“Nah, bueno”, “Tendré que ir nuevamente porque no entendí la obra… Hermoso, Licha”, “Falta Furia. Sería épica esa dupla”, “Papi Licha”, “Era el que faltaba. Ahí estaré para verlo”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron entre emojis de fueguitos.