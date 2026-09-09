Zdero echó nafta a la histórica disputa salarial entre jueces y trabajadores judiciales del Chaco

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que, con el argumento de la “intangibilidad” de los jueces, desengancharía sus mejoras salariales de las del resto de los trabajadores del Poder Judicial. De aprobarse, implicaría que los sueldos de jueces y magistrados quedarían blindados ante la inflación, no así los de sus empleados. Un anterior “desenganche” ya provocó un multimillonario juicio contra la Provincia y la toma de una deuda superior a 250 millones de dólares para pagarlo. La Intergremial expresó su rechazo unánime y amenaza con paralizar la Justicia en el Chaco.

En un intento por consolidar su relación con la cúpula judicial del Chaco, el gobernador Leandro Zdero envió a la Cámara de Diputados un polémico proyecto de ley que busca garantizar la “intangibilidad” salarial de magistrados y altos funcionarios del Poder Judicial. La iniciativa aparece como arrojar un bidón de nafta a las llamas de una histórica protesta que llevan adelante los trabajadores judiciales del Chaco que denuncian un nuevo intento por destruir la “ley de enganche” vigente para todo el Poder Judicial.

El texto legislativo propone crear un concepto remunerativo y no bonificable denominado “Intangibilidad”. Este adicional funcionará como un mecanismo de equiparación con la media salarial nacional en un plazo de cuatro semestres, pero con un detalle de fuerte impacto corporativo: estará destinado de manera exclusiva a la cima de la pirámide judicial. Al dejar afuera a las bases de empleados administrativos, técnicos y de maestranza, el proyecto quiebra el principio de porcentualidad (Ley 468-A), que históricamente ataba la suerte salarial de todo el escalafón a los aumentos de los jueces.

En síntesis, los jueces del Chaco tendrán aumentos automáticos, en una suerte de cláusula gatillo, mientras que a los trabajadores judiciales les corresponderá lo que el gobierno de turno esté dispuesto a ofrecerles.

Un pacto que siembra dudas institucionales

Más allá del perjuicio laboral que denuncian el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCh) , que integran la Intergremial Judicial, la génesis de la medida ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias en el arco político provincial. La medida que pretende justificarse en el cumplimiento de sentencias judiciales se da en el marco de incrementos salariales paupérrimos para los trabajadores de la administración pública provincial, que ven como sus sueldos pierden todos los meses contra la inflación que solo fue eliminada en los discursos de los gobiernos nacional y provincial pero no en las realidades que deben enfrentar los trabajadores y trabajadoras chaqueños con la sistemática pérdida de su poder adquisitivo.

Para los críticos, el acuerdo funciona como una suerte de “paz social” VIP: el Gobierno provincial asume un millonario compromiso financiero escalonado para saldar reclamos históricos de los jueces (derivados de fallos de intangibilidad como la causa “Alonso de Martina”), mientras que, en contrapartida, se debilita la necesaria distancia y autonomía que los tribunales deben mantener frente a los deseos de la Casa de Gobierno, que hasta ahora se ha alineado casi sin fisuras a los ajustes impulsados por el gobierno de Zdero.

El quiebre de las bases

“Este proyecto genera trabajadores de primera y de segunda”, fustigaron desde las conducciones sindicales. Al convivir dos esquemas salariales paralelos (uno atado a la media nacional para los magistrados y otro congelado en adicionales ordinarios para las bases), la histórica ley de enganche queda desactivada de hecho.

Con los gremios en estado de alerta y movilización, prometiendo paralizar los tribunales en las próximas semanas, la discusión se traslada ahora a las comisiones de la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en los números para blindar el acuerdo alcanzado por Zdero, pero el costo político de una ley que profundiza la desigualdad interna y pone bajo la lupa la transparencia del sistema judicial promete dejar secuelas duraderas.