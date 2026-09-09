Samuel Vargas cuestionó la gestión de Barranqueras: “El municipio organiza fiesta sin planificación ante el fenomeno del Niño”

El diputado provincial Samuel Vargas cuestionó duramente la situación actual de la Municipalidad de Barranqueras y apuntó contra el grupo de elyte que, según sostuvo, “ Manejan la caja y se pelean por el control del poder, con un municipio sin planificación, sin logística y sin respuestas para los vecinos”.

En ese sentido, se refirió al regreso de Magda Ayala a la conducción municipal, luego de su turismo por la Cámara de Diputados, y señaló: “No se puede hablar de volver porque la comunidad lo pide cuando no tiene planificación de prevención frente a la amenaza climatica y organiza fiesta, ¡No sabemos hacia dónde va Barranqueras!”.

Vargas también puso el foco en distintos interrogantes que, según afirmó, aún no fueron aclarados: el destino de los fondos correspondientes al seguro del edificio municipal incendiado, la contratación de una empresa para su demolición, y los proveedores de maquinaria ,camiones y otros que prestan servicios al municipio. No hay transparencia. Sentenció

Hasta el día de hoy hay más dudas que certezas. Parece que la Municipalidad es un barril sin fondo donde se sigue tirando plata, reciben la Coparticipacion en tiempo y forma pero el ingreso con el egreso de fondos no tiene trazabilidad ,mientras los vecinos azorados por el Fenómeno del Niño esperan respuestas y servicios como el barrio Ucal y Villa Las Malvinas, cuestionó. Además agregó “No quiero ver a mis vecinos bajo agua perdiendo sus cosas por la desidia y el abandono del municipio que prioriza las fiestas”.

Además, reclamó explicaciones sobre la cantidad de personas que, según indicó, cobran del municipio sin ser de Barranqueras, y definió a Magda Ayala como una dirigente con “ambiciones desmedidas alineada con una casta política que intenta escalar rápidamente en distintos cargos”. Tomando el municipio como una caja financiadora de sus caprichos .

Finalmente, Vargas sostuvo que los vecinos deberán evaluar la situación de cara a las necesidades estructurales de la ciudad : “Barranqueras necesita conducción, planificación y una administración que esté al servicio de los vecinos. El vecino tendrá que tomar nota y decidir cómo quiere que se gobierne la ciudad”.