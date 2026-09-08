CHACO La Multisectorial sale a la calle con reclamos salariales y contra los tarifazos

La convocatoria central es para mañana miércoles en Resistencia a las 18.30 en el mástil de la 9 de Julio, con actos replicados en todas las plazas de la provincia.

Los trabajadores chaqueños se movilizarán mañana miércoles 9 en el marco de una jornada de protesta convocada por la Multisectorial de los Trabajadores, los gremios docentes y la CTA.

La medida incluye una concentración principal a las 18.30 en el mástil de la avenida 9 de Julio, en Resistencia, y réplicas simultáneas en todas las plazas del interior provincial.

El pliego de reclamos gira en torno a tres ejes centrales: salarios dignos que recuperen el poder adquisitivo, el urgente tratamiento de una ley de desendeudamiento para las familias y la implementación de tarifas de servicios públicas diferenciadas según la región.

Bajo el lema “Por un Chaco con trabajo, derechos y justicia social”, los manifestantes planean marchar hacia las sedes gubernamentales para exigir respuestas concretas ante la crisis económica.

Por su parte, los dirigentes sindicales anticiparon una masiva participación y ratificaron que, de no ser escuchados, evaluarán nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

