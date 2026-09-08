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POLICIALES

Recuperaron electrodomésticos y herramientas robadas de un comercio de Resistencia

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Los elementos habían sido sustraídos a fines de agosto tras forzar la puerta de ingreso de un local. Una mujer de 31 años los entregó voluntariamente durante un operativo policial.

Personal de la División Delitos Contra la Propiedad  recuperó este martes una serie de electrodomésticos, herramientas y otros objetos que habían sido denunciados como robados de un comercio ubicado en Resistencia.

La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada el 24 de agosto  , luego de que desconocidos ingresaran a un local comercial situado sobre calle Ameghino tras violentar la puerta de acceso  y se llevaran numerosos elementos del interior.

Los elementos fueron encontrados tras tareas investigativas

A partir de averiguaciones y tareas de campo, los investigadores obtuvieron información que indicaba que parte de los objetos sustraídos podían encontrarse en inmediaciones de Toledo y España  . Con ese dato, cerca de las 11.45 de este martes montaron un operativo en el sector.

Según informó la Policía, en el lugar una mujer identificada como C. L. A., de 31 años  , hizo entrega voluntaria de varios elementos que serían parte de los denunciados como robados.

Entre lo secuestrado figuran una máquina de coser Singer, una hidrolavadora Evergreen, una motoguadaña Stihl, una raqueta de tenis, dos monitores LG y dos televisores de 32 pulgadas  , uno marca Hitachi y otro Philco.

La investigación continúa bajo la causa por supuesto robo y los efectivos mantienen las diligencias con el objetivo de localizar y recuperar el resto de los elementos sustraídos  .

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