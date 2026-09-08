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POLICIALES

Provocaba disturbios y hostigaba a peatones en pleno centro: terminó demorado

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El hombre fue detectado por las cámaras de videovigilancia durante la madrugada. La Policía lo localizó a pocas cuadras y lo trasladó.

Un hombre fue demorado durante la madrugada de este martes luego de ser detectado por las cámaras de seguridad mientras provocaba disturbios y hostigaba a personas que circulaban por el microcentro.

El episodio ocurrió cerca de la 1.45, en inmediaciones de Julio A. Roca y Santa María de Oro, frente a un local de Mostaza. Según informó la Policía, operadores de la División Videovigilancia observaron a un hombre que se encontraba en aparente estado de ebriedad y ocasionaba desorden en la vía pública.

Ante la situación, dieron aviso a la Central de Despacho 911 y se comisionó a efectivos de la División Caminantes.

Los agentes localizaron al sospechoso poco después, en avenida 25 de Mayo y Vedia, donde finalmente fue demorado y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

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