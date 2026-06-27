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Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un conmovedor mensaje y una revelación: “Fuimos novios”

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El actor le dedicó un mensaje especial a su expareja, que murió este viernes luego de que su auto fuera embestido por el Tren de la Costa.

Gastón Pauls está devastado por la muerte de Ernestina Pais, quien además de amiga fue su pareja. Así lo contó él en un sentido posteo en las redes sociales, donde publicó algunas fotos juntos.

“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos y más. Club 69, Mercury Rev, tu cas a medio hacer, tu perro. Risas en mi casa de Warnes, el Obras y el Dorrego. Melero y ‘Nena mía’ escuchada infinitas veces. Osvaldo Silvina, Millión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly… Seguíamos riendo hasta que dolía”, escribió.

Tras describir parte de esos momentos maravillosos que vivieron, agregó: “La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo”.

Gastón Pauls contó que fue novio de Ernestina Pais. (Foto: instagram/gastonpauls22)
Gastón Pauls contó que fue novio de Ernestina Pais. (Foto: instagram/gastonpauls22)

Pauls también comentó cómo la recordará: “Seguiremos llamándote ERDNE. Así, con la R bien marcada”. Y cerró: “Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje amada ERDNE”.

Gastón Pauls mostró los mensajes que intercambiaba con Ernestina Pais. (Foto: instagram/gastonpauls22)
Gastón Pauls mostró los mensajes que intercambiaba con Ernestina Pais. (Foto: instagram/gastonpauls22)

Las fotos del accidente en el que murió Ernestina Pais

De acuerdo con el parte policial, la conductora manejaba un Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario este viernes. Las primeras actuaciones indican que el automóvil avanzó con la barrera baja y fue arrollado por el tren, que impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

Ernestina Pais murió a los 54 años. (Fotos: Instagram @ernepais / TN).
Ernestina Pais murió a los 54 años. (Fotos: Instagram @ernepais / TN).

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

Así quedó el auto en el que circulaba Ernestina Pais al momento del choque. (Foto: TN)
Así quedó el auto en el que circulaba Ernestina Pais al momento del choque. (Foto: TN)

Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios que puedan aportar información sobre los instantes previos al impacto.

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