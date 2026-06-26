Insólito: salió a robar en caballo y lo abandonó cuando empezó a sonar la alarma del lugar

Un hecho insólito se registró esta madrugada en Resistencia, cuando un hombre intentó ingresar a una vivienda, escapó al activarse la alarma de seguridad y dejó abandonado en el lugar un caballo que habría utilizado como medio de traslado. La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría Novena, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una persona sospechosa en un domicilio de la zona sur de la ciudad.

El procedimiento se realizó cerca de las 5 de la mañana, en una vivienda ubicada sobre avenida Ameghino al 3000 aproximadamente. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer de 63 años, quien relató que momentos antes un hombre había ingresado a su terreno con aparentes intenciones ilícitas.

Según la denuncia, la activación de la alarma de seguridad provocó que el sospechoso escapara a pie sin concretar ningún delito. En la huida, dejó abandonado un equino que habría utilizado para llegar hasta el lugar. Ante esa situación, los uniformados procedieron al secuestro del caballo y dieron intervención al Departamento de Seguridad Rural y Ambiental, cuyos agentes se encargaron del traslado y resguardo del animal.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por presunta infracción al Código de Faltas, con intervención de la fiscal contravencional de turno, Marcela Fabiana Cortés.