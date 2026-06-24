Varias líneas de colectivos suspenden sus servicios nocturnos y el Gobierno culpa a las empresas

La crisis del transporte público en el Gran Resistencia es compleja y no tiene perspectivas de resolverte. En las últimas horas, se confirmó un esquema de restricciones y suspensiones de servicios nocturnos por parte de varias empresas, agravando el escenario generado luego de que la firma ERSA Urbano S.A. interrumpiera de forma unilateral los recorridos de las Líneas 2 y 106 (ramales B y C).

La suspensión imprevista de estas dos líneas clave tomó por sorpresa tanto a los pasajeros como a los propios trabajadores, dejando a miles de vecinos de barrios del sur y oeste incomunicados con el centro de la ciudad.

Ante esto, el gobernador Leandro Zdero apuntó firmemente contra la prestataria: “Esto es un problema que ha causado una empresa, que tiene que hacerse cargo del daño que ha causado”, sentenció el mandatario provincial.

Sin embargo, la falta de gestión del Estado -desde que Milei asumió el Gobierno y suspendió los subsidios-es la que llevó el conflicto del transporte público a este punto. Con el aumento del pasaje, la limitación del subsidio provincial al transporte y la crisis económica, los usuarios optaron por reducir el uso del colectivo, lo que impacta en los ingresos de las empresas, y llevó a esta situación de suspención de servicios.

LAS LÍNEAS QUE FUNCIONAN Y LAS QUE NO

Durante el día, varios medios de comunicación dieron a conocer cómo será el funcionamiento de los colectivos para el área metropolitana, teniendo en cuenta que a las 22, la mayoría de las empresas interurbanas, ya no circularán.

Líneas que NO funcionarán (Últimas unidades salen a las 22:00 hs):

• Empresa ERSA: Líneas 2, 9, 101, 106, 107 y 204.

• Empresa San Fernando: Línea 5.

• Empresa TCM: Líneas 3, 8, 12 y 111.

Líneas que trabajan con NORMALIDAD (Últimas unidades salen a las 00:00 hs):

• Empresa Navarro Hnos: Líneas 104 y 110.

INTIMACIÓN DEL GOBIERNO

A raíz del sorpresivo retiro de las unidades de ERSA en las Líneas 2 y 106, el Gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Transporte, procedió a intimar formalmente a la firma comercial. Desde la administración provincial declararon de manera tajante que la empresa no posee la autorización legal para abandonar el servicio de forma unilateral, por lo que actualmente se analizan severas sanciones jurídicas y económicas.

Como medida de contingencia inmediata para no dejar a los barrios desamparados, las autoridades de Transporte informaron que se encuentran negociando con las demás empresas operadoras la extensión de los recorridos de otras líneas vigentes. Esta alternativa busca mitigar el impacto habitacional en las zonas afectadas, mientras el Ejecutivo provincial avanza a contrarreloj en los pliegos para el llamado a una nueva licitación del servicio.