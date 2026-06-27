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Se conoció el resultado preliminar de la autopsia de Ernestina Pais: “Traumatismo encefalocraneano grave”

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La actriz y conductora murió el viernes a los 54 años luego de un accidente fatal en las vías del Tren de la Costa en San Isidro.

En medio de la conmoción por la muerte de la conductora Ernestina Pais a los 54 años, dieron a conocer los resultados del informe preliminar de autopsia: “Un traumatismo encefalocraneano grave“.

De acuerdo al informe, al que tuvo acceso TN, la actriz sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. Los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

La principal hipótesis de la investigación es que Pais intentó cruzar con el auto cuando ambas barreras del paso a nivel estaban bajas. Esa secuencia quedó registrada por varias cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento exacto del accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais. (Foto y video: Instagram / ernepais – TN)

El choque ocurrió este viernes por la noche, en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. El Honda Civic negro que manejaba la periodista fue impactado en el lateral del conductor por el tren.

En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.

En la escena trabajaron policías y bomberos para determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

El relato de un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais

Mientras avanza la investigación para determinar en qué circunstancias se produjo el accidente, un testigo dio su testimonio y sumó información clave.

Carlos habló en diálogo con A24 y explicó cómo fueron los minutos posteriores al episodio. Según relató, escuchó un fuerte impacto y salió corriendo para ver qué había pasado.

Habló un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais de su auto (Foto: Captura A24 – TN)

Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, contó.

Y agregó: “Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”.

Carlos también aseguró que Ernestina no respondió a los llamados. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, detalló sobre esos minutos críticos, que según su testimonio ocurrieron entre las 19.20 y 19.25.

“Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, completó Carlos, que fue testigo directo de la escena.

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