Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Hacia dónde se dirigía Ernestina Pais al momento del accidente en el que perdió la vida

Published

La actriz murió este viernes en San Isidro tras haber cruzado con la barrera baja en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano.

El mundo del espectáculo está en shock por la muerte de Ernestina Pais, que este viernes por la tarde sufrió un accidente con su auto. La periodista habría cruzado con la barrera baja y el tren de la Costa la impactó en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

La también actriz se encontraba trasladándose hacia el Teatro Niní Marshall en Tigre, donde tenía función de El Divorcio del Año, una de las apuestas de José María Muscari en este 2026.

Siete horas antes de la tragedia, Ernestina se había mostrado muy contenta en las redes por la gira nacional que encararon con el espectáculo, en el que también trabajan Romina Gaetani, Juan Palomino, Diego Ramos y Rocío Igarzábal.

“Se agregan destinos. Gracias vida”, escribió en Instagram.

Ernestina Pais tenía función en Tigre con "El divorcio del año". (Foto: instagram/teatroninimarshall)
Ernestina Pais tenía función en Tigre con “El divorcio del año”. (Foto: instagram/teatroninimarshall)

Las fotos del accidente en el que murió Ernestina Pais

De acuerdo con el parte policial, la conductora manejaba un Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario. Las primeras actuaciones indican que el automóvil avanzó con la barrera baja y fue arrollado por el tren, que impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

Así quedó el auto de Ernestina Pais. (Foto: TN)
Así quedó el auto de Ernestina Pais. (Foto: TN)

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del funcionamiento del paso a nivel, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios que puedan aportar información sobre los instantes previos al impacto.

La conductora Ernestina Pais murió a los 54 años. (Foto: Instagram/@ernepais)
La conductora Ernestina Pais murió a los 54 años. (Foto: Instagram/@ernepais)

Los resultados del informe preliminar de autopsia indicaron que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave.

El Honda Civic de Ernestina Pais. (Foto: TN)
El Honda Civic de Ernestina Pais. (Foto: TN)

La principal hipótesis de la investigación es que Pais intentó cruzar con el auto cuando ambas barreras del paso a nivel estaban bajas. Esa secuencia quedó registrada por varias cámaras de seguridad de la zona.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

Provincia por provincia: cuánto tuvo que gastar una familia para hacer la compra del mes en el súper durante mayo

Los costos de llenar el carrito en el súper subieron hasta 5%, según un informe privado. Cuáles son las regiones más caras y más...

2 días ago

Mundo

Ola de calor en Europa: París prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y España reporta más de 200 muertos

Las autoridades de la capital francesa advirtieron que los hospitales están al borde de la saturación. El jefe de policía de París advirtió este...

2 días ago

Politica

Rosa Petrovich, de Atech: “Llevamos perdido más del 35% del sueldo y el gobierno no llama a paritarias”

La secretaria general de Atech participó del segundo plenario provincial de trabajadores en Club Moraba. Denunció que el gobierno de Esdero dejó de aplicar...

5 días ago

Politica

JUDICIALES – Un fiscal había descartado la denuncia penal contra el juez Lineras; igual se avanza con su juicio político

El 17 de junio pasado, el fiscal de Sáenz Peña Marcelo Soto solicitó al Juzgado de Garantías que archive la denuncia penal que el...

5 días ago