Más de 70 trabajadores participaron de un reclamo singular para visibilizar la situación de la economía popular. Aseguran que sufren decomisos, secuestros de mercadería y denuncian una falta de diálogo con el Municipio de Resistencia. “Quieren ocultarnos para la Bienal”, sostienen vendedores ambulantes que dicen vivir con apenas $30 mil diarios

Con una entrega simbólica de facturas elaboradas por ellos mismos y la lectura de un petitorio, vendedores ambulantes autoconvocados realizaron este jueves un “Facturazo” en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia para reclamar por el derecho al trabajo y denunciar controles que, según sostienen, afectan directamente su fuente de ingresos.

La convocatoria reunió a más de 70 trabajadores de distintos rubros de la economía popular, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de los operativos municipales y la falta de respuestas a los planteos realizados durante los últimos meses.

“El facturazo que hemos hecho esta mañana es para dar a conocer la realidad que estamos viviendo como familias vendedoras ambulantes aquí en el Gran Resistencia. Estamos siendo perseguidos y nos están quitando el derecho al trabajo”, expresó una de las voceras durante la manifestación.

Los trabajadores afirmaron que los procedimientos incluyen el secuestro de mercadería y de las herramientas con las que desarrollan su actividad.

“Nos secuestran nuestra mercadería, nos quitan nuestras herramientas de trabajo. Es una locura lo que está sucediendo”, señalaron, al tiempo que sostuvieron que la situación se agravó en los últimos cinco o seis meses.

Según explicaron, la protesta también buscó visibilizar el rol de la economía popular en la ciudad. “Nosotros no estamos pidiendo una beca ni un subsidio. Solamente queremos trabajar”, remarcaron.

Denuncias por decomisos y controles

Durante la actividad, uno de los vendedores relató su experiencia personal y aseguró que perdió su carro de panchos durante un operativo municipal. “A mí me sacaron el carro de panchos, me agredieron. Hoy tengo que salir a vender banderas y gorros, pero también me corren de donde me pongo a trabajar”, afirmó.

El trabajador aseguró que obtiene un ingreso aproximado de 30 mil pesos diarios y que ese dinero representa el sustento de su familia. “Con esos 30 mil pesos ya puedo darles de comer a mis tres hijos. Nosotros no estamos robando, queremos trabajar honestamente”, expresó.

Reclamo por la falta de diálogo

Los manifestantes sostuvieron que intentaron abrir canales de diálogo con funcionarios municipales, aunque aseguraron que hasta el momento no obtuvieron respuestas.

“No hubo respuesta ni del Municipio ni del Gobierno. Por eso surgió la necesidad de manifestarnos y dar a conocer lo que nos está pasando”, señalaron.

Asimismo, afirmaron que algunos trabajadores decidieron no participar de la protesta por temor a eventuales represalias durante los controles. “Muchos quieren venir, pero tienen miedo por los inspectores”, indicaron.

Pedido de intervención

Si bien las principales críticas estuvieron dirigidas hacia la Municipalidad de Resistencia, los vendedores también solicitaron la intervención del gobernador Leandro Zdero para facilitar una instancia de diálogo que permita encontrar una solución al conflicto.

La jornada concluyó con la entrega de facturas a los vecinos que circulaban por la plaza y con el compromiso de continuar visibilizando el reclamo hasta obtener respuestas de las autoridades.

La Voz del Chaco